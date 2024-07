Fuori il cartellone completo del BlueSunset festival 2024 di Porto Ferro

L’estate abbraccia la baia di Porto Ferro, recentemente salita alla ribalta – e non è più una novità – per lo sventolare orgoglioso di una bandiera blu e per la visita delle telecamere della popolare trasmissione televisiva Linea Blu. Un luogo magico e incantato, che sa però esprimere al meglio il decalogo dell’accoglienza isolana e apre le sue porte alla passione e alla Cultura, elementi “di casa” sul palco del Baretto. Passione per la musica e per il tramonto – uno dei più belli dell’intera Sardegna – coniugati all’ennesima potenza nell’ottava edizione del BlueSunset festival (sostenuto dalla Fondazione di Sardegna e lavorato dalla Cooperativa Piccoli Passi e dallo staff del Baretto), manifestazione che ha nel blues il suo splendido essere, incorniciato da un paesaggio che fa la differenza e crea l’ambiente giusto per l’ascolto. Così è, da otto anni a questa parte. Così sarà, ancora, per l’intera estate.

Riuscitissima l’anteprima stagionale che ieri al calar del sole ha portato sul palco l’armonica e le armonie di Dave Moretti: apertura degna di.. nota, viatico allo scorrere di un cartellone di tutto rispetto che è finalmente chiuso ed è finalmente pronto a rivelarsi al grande pubblico della baia. Nove appuntamenti, ognuno particolarissimo, ognuno denso di significato, ognuno fissato e fortemente voluto in linea con la filosofia dell’organizzazione guidata con appassionata competenza da Danilo Cappai. Ha aperto ieri Dave Moretti, chiuderà uno dei più cari amici del Baretto il 30 agosto: Francesco Piu. Prossimo appuntamento con Arianna Antinori & BlueSunset resident band il 12 luglio. E ancora il 19 luglio Sara Zaccarelli & BlueSun