FC Alghero chiude la prima trattiva, arriva Salvatore Pilo

Primo grande colpo di mercato della FC Alghero che si assicura l’attaccante, classe 1999, Salvatore Pilo per la stagione 2024/2025 che vedrà la squadra giallorossa alle prese con la Prima Categoria.

Salvatore Pilo, nelle mire della dirigenza FC Alghero già nella scorsa stagione, ha disputato il campionato con il Sennori in promozione segnando 10 gol e con il Siligo in Prima Categoria con 18 gol all’attivo. Sul campo da calcio fin dalla tenera età, Pilo vanta una carriera che ha trascorsi anche con Stintino, Ozierese, Taloro, Atletico Uri e Lanteri.

“Arrivo qui ad Alghero per affrontare questa nuova stagione con entusiasmo, ho trovato una società seria che si è posta obiettivi importanti che intendo raggiungere vestendo i colori giallorossi”, conclude il nuovo atleta giallorosso.

Soddisfazione in squadra per il nuovo compagno, conosciuto e apprezzato. Ora la dirigenza FC Alghero, che ha già riconfermato il Mister Peppone Salaris, proseguirà le trattative con altri giocatori in attesa della preparazione atletica fissata per subito dopo ferragosto.