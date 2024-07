Fàula Birdi, la graphic novel sull’assedio #estrattivista e la #SpeculazioneEnergetica in #Sardegna

Venerdì 5 Luglio grazie al supporto della Consulta Giovanile di Porto Torres ci vediamo alla Sala Congressi “Filippo Canu” in Corso Vittorio Emanuele II 103 a Porto Torres @ReCommon @Comitato Nurra contro la speculazione energetica e @SaDomoDeTotus presenteranno il fumetto Faúla Birdi, saranno presenti Erre Push (autore), Pippo Taglieri ReCommon e Klara Sukova dell’organizzazione ceca Reset, si potranno anche acquistare le ultime copie dell’opera!Daranno il loro contributo alla presentazione gli interventi di Sa Domo de Totus, il Comitato Nurra contro la speculazione energetica, la Consulta Giovanile di Porto Torres.

ReCommon ha collaborato alla realizzazione della graphic novel Fàula Birdi dell’autore sardo Erre Push, edita dalla Round Robin e da questo mese in libreria.

“Fàula Birdi è una storia universale, che racconta come le bugie verdi stanno già rubando il presente e il futuro alle ragazze a e ai ragazzi che giovanissimi non trovano opportunità in tutti quei territori martoriati da modelli di sviluppo fallimentari. La Sardegna non merita l’ennesima speculazione energetica e l’ennesima dipendenza – questa volta dal gas – che bloccherà una giusta transizione energetica e sociale. Merita di poter essere un’isola da cui i giovani non debbano scappare, ma possano esprimere il meglio di sé per costruire una società più giusta sostenibile e adeguata alle loro aspettative” hanno affermato Elena Gerebizza e Filippo Taglieri di ReCommon.

