Esteso fino a dicembre il servizio di supporto psicologico specialistico gratuito per le fasce vulnerabili

NUORO, 10 luglio 2024 – Offrire un aiuto ai pazienti affetti da patologie oncologiche e ai loro familiari, ma anche ai minori e adolescenti in età scolare.

È questo l’obiettivo principale del progetto di “Tutela del benessere della persona e di facilitazione dell’accesso ai servizi psicologici”, attivato nei Consultori Familiari afferenti alla ASL n. 3 di Nuoro dal dicembre 2023 a giugno 2024 e che sarà esteso fino a dicembre 2024.

«Si tratta – spiegano gli Psicologi del Consultorio Familiare, nel progetto coadiuvati dalla presenza di colleghi Liberi Professionisti – di un servizio di supporto psicologico specialistico gratuito, rivolto alle fasce più vulnerabili della comunità, con priorità ai pazienti affetti da patologie oncologiche (con diagnosi entro i cinque anni) attualmente in cura, e ai loro familiari, compresi i figli minori».

Uno spazio di ascolto psicologico per rispondere a un’esigenza di prevenzione, tutela della salute e cura dei bisogni psicologici inespressi o non individuati, pertanto non ancora supportati, che si fonda sulle risorse di comunità e sul fare rete con i servizi sociali e sanitari già presenti sul territorio, per potenziarli e connetterli.