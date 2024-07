Eccellenza, prime conferme in casa Alghero

Dopo aver annunciato la conferma di mister Giandon, la società giallorossa

Dopo la conferma della guida tecnica della squadra a mister Gian Marco Giandon, la societàgiallorossa è al lavoro per costruire la nuova rosa in vista del prossimo campionato diEccellenza.Si ripartirà intanto da quei giocatori che sono stati determinanti nel raggiungimentodell’obiettivo stagionale e che hanno dimostrato attaccamento alla maglia. Uno di questi èJoel Baraye. Con le sue giocate e i 10 gol messi a segno, il giocatore senegalese è statouno dei protagonisti dell’annata appena trascorsa, culminata con la conquista dei play-offdi Promozione e il salto in Eccellenza.Queste le parole del Direttore Generale, Leonardo Tilloca: «Il primo tassello lo abbiamomesso ed era la conferma dell’allenatore, ora stiamo allestendo la rosa per la prossimastagione che sarà altrettanto impegnativa. L’Alghero c’è, senza troppi proclami ma con laconsapevolezza di rappresentare una piazza importante del calcio sardo. E con l’obiettivoda perseguire di valorizzare i giovani e arrivare a un loro graduale inserimento in primasquadra. La strada intrapresa è certamente quella giusta e lo dimostra il riconoscimentodella Lega Nazionale Dilettanti».