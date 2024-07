Domani, domenica 7 luglio, terza e ultima giornata a Gavoi per L’Isola delle Storie



Gavoi (NU), 6 luglio 2024 – Domani, domenica 7 luglio, terza e ultima giornata a Gavoi per la XVIII edizione de L’Isola delle Storie.

Gli appuntamenti

La giornata inizierà a S’Antana ‘e Susu con l’ultimo incontro Dal Balcone dedicato agli Universi al femminile, dove Elvira Serraincontrerà Nicoletta Verna, autrice del recente e apprezzatissimo I giorni di vetro(Einaudi 2024), un viaggio nell’universo femminile di Redenta e Iris, una storia di resistenza e salvezza. A seguire, per Orizzontia Casa Maoddi alle 11:30, ritroviamo Davide Meloni questa volta in dialogo con l’illustratore Andrea Antinori.

Alle 12:00 ultimo Mezzogiorno di Fuoco di questo 2024, questa volta dedicato a un tema di grande attualità: La sfida. Intelligenza artificiale e creatività. Sul palco Stefano Bartezzaghi – amato enigmista e saggista, tra i più importanti studiosi in fatto di giochi di parole, umorismo e creatività, da poco in libreria con Chi vince non sa cosa si perde. Agonismo. Gioco. Guerra (Bompiani 2024) – e Donata Columbro giornalista, divulgatrice e autrice del recente Quando i dati discriminano. Bias e pregiudizi in grafici, statistiche e algoritmi (Il Margine, 2024), è stata definita data humanizer, si occupa di dati e tecnologia con un approccio femminista. Modera l’incontro Lucio Pascarelli, esperto di nuove tecnologie, con oltre 40 anni di esperienza nell’ICT in ambito internazionale ed umanitario.

Come di consueto il programma riparte alle 16:00 al Giardino Comunale di Binzadonnia, questa volta con il giornalista del Corriere della Sera Vittorio Zincone e il suo Matteotti. Dieci vite (Neri Pozza, 2024), che ripercorre, a cento anni dal suo assassinio, la figura e l’eredità di questo grande uomo politico, sindacalista, amministratore, giurista oltre che primo degli antifascisti. Per lo spazio ragazzi, alle 16:30 a Casa Maoddi, ritroviamo Alessia Canducci e la sua lettura/performance intitolata Storie a Zig Zag.

Alle 17:15, per Altre Prospettive. Confronti Sarah Savioli modera l’incontro con il giovane scrittore di origine pakistana Saif ur Rehman Raja con il suo incredibile romanzo di esordio Hijra (Fandango, 2024), e Samuele Cornalba con Bagai (Einaudi 2024), una storia di formazione e di scoperta, sull’indecisione e la paura dei vent’anni.

Mentre alle 18.30, si torna Nelle Terre di Mezzo sul palco esterno di Casa Maoddi, dove ritroviamo Alberto Emiletti in dialogo con Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore.

Infine, a chiudere la XVIII edizione del Festival Letterario della Sardegna L’Isola delle Storie sarà un momento davvero speciale per tutto lo staff e il pubblico affezionato del Festival Ricordatemi come vi pare un omaggio alla grande amica dell’Isola delle Storie Michela Murgia, in cui le autrici e gli autori ospiti leggeranno alcuni brani dal suo ultimo libro (Mondadori 2024).

Nella giornata di domenica 7, precedono gli incontri gli Omaggi a Franco Di Mare con Le parole per dirlo letto da Daniele Monachella, mentre gli intermezzi musicali vedono protagonista il Duo Sigura – Vacca con Pierpaolo Vacca, organetto, e Mauro Sigura, oud e bouzouki. Nello spazio ragazzi, gli intermezzi musicali sono invece con Giacomo Vardeu e il suo organetto.

Sono visitabili, infine, anche per tutta la giornata di domenica 7, tutte le mostre in programma: Interazioni antologiche. L’alveare e l’enciclopedia, Museo del Fiore Sardo dalle 10:00 alle 21:00; Stardust. Per la Terra. Per noi. E per i bambini che verranno di Hannah Arnesen, ex Caserma dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00; le Mostre Bibliografiche sempre negli spazi dell’ex Caserma e la mostra a cielo aperto L’Isola di Enrico allestita sui muri di via Roma.

Spazio bambini/ragazzi: il programma dei laboratori a Casa Maoddi

Terza e ultima giornata di laboratori anche per lo spazio ragazzi e bambini.

La mattina inizia alle 10:00 con il laboratorio di fumetto “Janas” curato da Claudia Piras per bambini dai 6 ai 10 anni. Contemporaneamente, si tiene “I mondi di Hayao”, un laboratorio ispirato all’opera di Hayao Miyazaki a cura di Stefania Costa, Laura Congiu e Lorella Costa di Giramondo – Centro Internazionale del Fumetto, per ragazzi dagli 8 ai 13 anni. Per i più piccoli (0-5 anni) ci sono, invece, le letture animate “I raggi del buonumore” a cura della Biblioteca Comunale di Bitti.

Alle 10:30, Davide Meloni guida la visita alla mostra “Stardust”, aperta a tutte le età, Gianni Atzeni conduce “Fonti luminose astrali”, un laboratorio di arte e creatività per bambini dai 6 ai 10 anni, mentre Monica Tocco e Francesca Mascia del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis presentano “Sulle orme di Darwin”, un laboratorio di divulgazione per bambini dagli 8 ai 10 anni. Alle 11:00, Gianumberto Accinelli guida “Econarrazione”, laboratorio di osservazione della natura (8-12 anni), e Alfonso Cuccurullo propone una lettura/performance per tutte le età intitolata “Sfilata di letture”.

Il pomeriggio riprende alle 16:00 con una seconda sessione di “Janas” e le letture animate “I raggi del buonumore” a cura della Biblioteca Comunale di Gavoi (0-5 anni). Alle 16:30, Andrea Antinori conduce “Montagne”, laboratorio di illustrazione (6-10 anni), e Gianni Atzeni presenta “Spirali multiformi”, laboratorio di arte e creatività 6-10 anni). La giornata si conclude con una seconda sessione di “Sulle orme di Darwin” dalle 17:00 alle 18:30.