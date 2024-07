Dengue, probabile caso in provincia di Firenze

(Adnkronos) – Un probabile caso di Dengue segnalato in provincia di Firenze. Si tratta di un caso importato segnalato all'Igiene pubblica della Zona Empolese dell'Ausl Toscana Centro. La persona – informa l'azienda sanitaria – potrebbe aver contratto l'arbovirosi da Dengue in seguito al soggiorno in un Paese tropicale ed è residente nel Comune di Capraia e Limite (Firenze), in una zona di campagna isolata. Il personale dell'Igiene pubblica della Zona Empolese, a cui afferisce il Comune di Capraia e Limite, sta svolgendo il sopralluogo nei pressi dell'abitazione in cui il caso soggiorna, al fine di circoscrivere la zona in cui eseguire gli interventi di disinfestazione a titolo precauzionale. Non appena verrà concluso il sopralluogo, l'Unità di Igiene pubblica della Zona Empolese invierà la proposta di ordinanza contingibile e urgente al sindaco che è già stato avvisato e procederà al più presto con la disinfestazione. L'Ausl ricorda che "tutti i casi sin qui verificatisi in Toscana (più di 20 nel 2024) sono stati importati e non contratti in loco". La persona che ha contratto la malattia "si trova presso la propria abitazione – riferisce in una nota – ed è in fase di miglioramento. Su consiglio del medico curante è stata presa in carico dalle Malattie tropicali di Careggi, dove è stata valutata anche l'ipotesi alternativa del virus Oropouche, causa di una arbovirosi i cui sintomi sono sovrapponibili a quelli della Dengue, ma il cui vettore non è presente in Italia. In attesa della conferma diagnostica, si è deciso di procedere comunque con la disinfestazione a titolo appunto precauzionale". — [email protected] (Web Info)