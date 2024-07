Cortese: online il videoclip di “Non mi dire”

Disponibile su YouTube ildi “di, nuovo singolo fuori perdal 21 giugno su tutte le piattaforme digitali (distribuzione Virgin Music Group) e in radio.

GUARDA IL VIDEOCLIP: https://youtu.be/0nxufnyqdm8

Protagonisti del video, diretto da Francesco Luperto, sono Giorgio e Valeria che hanno vissuto un amore intenso, momenti indelebili di un’estate in un nido d’amore romantico e rock’n’roll: un camper anni ottanta posteggiato in un canneto al lato del bellissimo lago dei granchi blu in una località poetica e sui generis del Salento. Nel presente Giorgio, ignorato da lei, che un tempo per prima aveva inventato un gioco fatto di messaggi whatsapp stupidi e romantici, ormai solo col suo camper affoga nel ricordo di lei, della loro intesa e di quella sua bellezza spensierata, timida e coinvolta.

“Ho scritto questa canzone dopo che un mio allievo di canto poco più che diciottenne mi ha raccontato l’epilogo triste di una sua storia d’amore, di lei che un tempo per prima gli mandava messaggi romantici inventando giochi di parole per assicurarsi di essere nei suoi pensieri e che poi, come passa una stagione, come passa un’ora di lezione a scuola, con una naturalezza inspiegabile è sparita dalla sua vita trasformando una distanza geografica in distanza sentimentale” – Cortese.

Il brano, prodotto da Molla è un connubio originale tra l’inconfondibile synth-pop del cantautore pugliese e il country d’oltreoceano e parla di un amore giovanile che sembrava dover scrivere le pagine di una storia importante ma che finisce quando dopo il diploma lei va a vivere e studiare in una città del Nord Italia e lui resta al Sud. I loro momenti, i loro giochi di parole, i loro messaggi whatsapp all’improvviso restano tristemente solo un ricordo, lo stecco di un ghiacciolo che si è sciolto.

ASCOLTA IL BRANO: https://ingrv.es/non-mi-dire-25w-4

CREDITS

Testo e musica: Cortese

Produzione: Molla

Chitarra acustica: Bittordo

Basso, mix e master: Alex Grasso presso Fourwalls Studio di Giovinazzo

Voci: Cortese

Produzione: Zima Film

Regia: Francesco Luperto

Da un’idea di: Michele Cortese

Con: Giorgio Gabe e Valeria Tarricone

Copertina di Emanuele D’Amico

Foto: Federica Signorile

Label: Indaco Records

Distribuzione: Virgin Music Group

CHI È CORTESE?

27 Settembre 1985, Gallipoli

Nato e cresciuto in Salento col mare nel naso, bellissimi tramonti negli occhi e qualche strumento sempre a portata di mano, viziato dalla bellezza. Forse per questo soffro di una sorta di voyeurismo creativo che mi spinge ad osservare il mondo, trovarne e raccontarne il bello anche dove e quando sembrerebbe non essercene.

Michele Cortese, in arte “Cortese”, cantautore salentino classe 1985. Vincitore nel 2008 della prima edizione italiana di X-Factor con la vocal band Aram Quartet. Nel 2015 ha vinto il “Festival internazionale della canzone di Viña del Mar” in Cile, è stato co-coach della prima edizione cilena del talent-show

televisivo The Voice, ha all’attivo significative esperienze artistiche all’estero in giro per i più importanti palcoscenici d’America Latina. Dal 2008 ad oggi ha pubblicato otto lavori discografici. È voce protagonista di “Mogol racconta Mogol”, uno storytelling in cui Mogol racconta i propri successi. Nel 2020 decide di usare solo il suo cognome come nome artistico. Nel 2021 pubblica il disco “Amore e Gloria”. L’8 aprile 2022 per l’etichetta Visory Indie pubblica il singolo Blues Bar, primo tassello di un nuovo percorso discografico che porta alla pubblicazione dell’ep “Cuorialcolici” a Dicembre 2022 e al “Cuorialcolici Tour”. Le sue più recenti pubblicazioni sono i singoli “L’estate del 2003” (Giugno 2023), “Ipermetropia” (Settembre 2023), “Nazca” (Dicembre 2023), “Lentiggini” (Febbraio 2024), “Spid” (Aprile 2024).

Da Gennaio 2024 torna sui palchi con un nuovo spettacolo per un nuovo tour in cui presenta in anteprima live anche brani di prossima uscita discografica. La sua musica è una caccia al tesoro alla ricerca di bellezza, poesia e leggerezza.