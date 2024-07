Consultorio Oristano, nuovi incontri nascita ad agosto e settembre

ORISTANO, 11 LUGLIO 2024 – Avranno inizio ad agosto e a settembre i nuovi cicli di incontri di accompagnamento alla nascita organizzati dal Consultorio familiare di Oristano e dedicati alle mamme in dolce attesa.

Otto gli incontri previsti per ciascun percorso – sette precedenti e uno successivo al parto – nei quali le operatrici e gli operatori del Consultorio affronteranno temi come la gestione del travaglio, le metodiche antalgiche fisiologiche, il rilassamento, la respirazione, l’allattamento, ma anche il parto medicalizzato, le prime cure e la gestione del neonato, il ritorno a casa e il nuovo equilibrio di coppia dopo la nascita, l’esperienza della genitorialità.

Due cicli di appuntamenti, totalmente gratuiti, che aiuteranno i futuri genitori ad accogliere il nuovo nato in maniera più consapevole e serena, con il supporto delle operatrici e degli operatori del Consultorio familiare, che li accompagneranno in questo nuovo meraviglioso viaggio in cui ognuno di loro avrà la possibilità di condividere esperienze, dubbi, paure e curiosità relativamente a tutto ciò che concerne la nascita.

Per iscriversi ai corsi, è possibile contattare il numero 0783 317707 o inviare una mail a [email protected]

A supporto delle neomamme è presente al Consultorio oristanese anche un altro importante servizio: l’ambulatorio per il sostegno e consulenza all’allattamento. Tutte le donne che ne avessero bisogno possono chiamare al numero 0783 317707 per prenotare un appuntamento.