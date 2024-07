Consultorio di Ghilarza, incontri di accompagnamento alla nascita per le donne che partoriranno a settembre e ottobre

ORISTANO, 2 LUGLIO 2024 – Prepararsi a diventare genitori consapevoli e ad accogliere serenamente i propri piccoli. È questo l’obiettivo degli incontri di accompagnamento alla nascita promossi dal Consultorio familiare di Ghilarza che, con i suoi operatori, sarà accanto alle future mamme nel percorso che si concluderà con la nascita della propria bambina o del proprio bambino.

Domani, mercoledì 3 luglio, prenderà il via la settima edizione del ciclo degli appuntamenti dedicati alle gestanti che partoriranno nel mese di settembre prossimo, mentre dal 18 luglio avrà inizio l’ottava edizione degli incontri rivolti alle donne che partoriranno nella prima decade di ottobre.

Come di consueto, saranno otto gli eventi in programma per ciascun ciclo, che vedranno alternarsi gli operatori del Consultorio nell’affrontare le tematiche riguardanti la gravidanza, il rientro a casa con il nuovo nato e i cambiamenti in ambito familiare, ma anche le modifiche all’interno della coppia e la nascita della relazione con il bambino: aspetti psicologici importanti in questa fase della vita dei genitori.

Gli incontri, che si terranno nella sede del Consultorio (via Santa Lucia, n. 54, 1° piano) dalle ore 9.00 alle 11.00, sono gratuiti. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare il Consultorio al numero 0785.560413.

