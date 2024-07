Comune Cagliari, Corrado Meloni (Fdi) Al Sindaco Zedda: “Basta Con La Propaganda, Pensi Ad Amministrare La Città”

Comune Cagliari, Corrado Meloni (Fdi) Al Sindaco Zedda: “Basta Con La Propaganda, Pensi Ad Amministrare La Città”, Cagliari, 6 luglio 2024 – “Vorrei dare una notizia a Massimo Zedda: la campagna elettorale è finita e lui è nuovamente il sindaco di Cagliari, dove peraltro ritrova tanti problemi determinati proprie dalle sue scelte nelle passate consiliature. Il tempo della polemica col sindaco Truzzu e della propaganda ha una durata limitata, perciò si affretti a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini cagliaritani. È fin troppo evidente che il giochino dello ‘scaricabarile preventivo’ sia un trucco propagandistico e non basterà certamente ad attenuare le responsabilità del Primo cittadino”. Così Corrado Meloni, dirigente provinciale e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, ha commentato le dichiarazioni del sindaco Zedda durante l’incontro di ieri in piazza Galilei a Cagliari.

“Per entrare nel merito di alcune contestazioni – ha aggiunto Meloni – precisato che il ‘bosco orizzontale’ non è mai esistito (è stata una ‘semplificazione’ giornalistica), ma si tratta di una ‘promenade verde’, come l’ha sempre definita l’Amministrazione precedente, la Sovrintendenza è stata sempre coinvolta durante la fase progettuale. Sorprende che un esperto amministratore non sappia, o faccia finta per strumentalizzare, che è impossibile bandire una simile gara senza l’approvazione del progetto anche da parte della Sovrintendenza, che, in fase di cantiere, ha richiesto alcune modifiche al progetto (una delle cause dei ritardi sui lavori) che non lo stravolgeranno. Quanto alla rimozione dei basoli in via Roma, dovendo migliorare anche i sottoservizi era ovvio che si dovesse procedere in questo modo. A meno che il sindaco Zedda non conosca una tecnica fantascientifica che consenta questi lavori senza procedere alla rimozione. È altrettanto ovvio che vengano riposizionati, come si è più volte precisato dinanzi alle sterili polemiche dei detrattori a senso unico”.

“Premesso che da tempo il mercato di San Benedetto, a detta di tutti, necessitava di interventi strutturali importanti, la soluzione della Fiera non è mai stata presa in considerazione, innanzitutto perché non è di proprietà comunale, pertanto si sarebbero dovuti affittare gli spazi (a proposito di sprechi), e perché si è cercata la soluzione più vicina all’attuale mercato, così da non far perdere la clientela ai concessionari. Inoltre, celle frigo e banchi frigo, così come altri servizi necessari per il corretto funzionamento di un mercato, non sono certamente già presenti in Fiera. Quindi, gran parte degli investimenti per piazza Nazzari sarebbero stati comunque necessari anche in Fiera. Inoltre, la struttura del mercato provvisorio potrà essere riutilizzata anche in futuro per eventuali lavori di riqualificazione degli altri mercati cittadini o per altre finalità”.

“Invece, mi sento di respingere con sdegno l’accusa di ‘degrado politico amministrativo’ che denota una grave mancanza di rispetto anche nei confronti della struttura amministrativa del Comune di Cagliari. Considerato che al Sindaco piacciono le massime del maestro Miyagi di Karate Kid, gli suggerirei di ricordare e praticare anche quella sull’equilibrio”, ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.