Cinema all’aperto a Mogoro, venerdì Island for Rent di Arthemalle e Cubeddu

A Mogoro prosegue l’ottava edizione della Rassegna del Cinema Sociale, con il secondo appuntamento previsto domani, venerdì 12 luglio, a partire dalle ore 20: protagonista della serata il cortometraggio Island for Rent, scritto e diretto da Elio Turno Arthemalle e Salvatore Cubeddu. La serata, con ingresso gratuito, si svolgerà al Beer Garden Bam, l’area esterna del Birrificio Artigianale Mogorese, e sarà presentata dal regista Daniele Atzeni.

Island for Rent è un cortometraggio in lingua sarda prodotto nel 2024 da Terra de Punt e Teatro Impossibile che immagina la Sardegna sul finire del XXI secolo. L’isola, governata da un’unica autorità – interpretata da Lia Careddu – è un territorio diventato nazione a sé in cui non può essere applicata alcuna legge. I suoi abitanti hanno accettato di espatriare e di non farvi più ritorno. In compenso, ciascuno di essi riceve una cospicua somma di denaro.

La rassegna si concluderà a Seui venerdì 26 luglio a partire dalle 17:30, alla Fabbrica di Kimbe, dove sarà proiettato Mira Sa Dì (2021), di Andrea Cannas, che sarà presentato dal giornalista Andrea Deidda. Il cortometraggio sarà preceduto dall’inaugurazione della mostra fotografica “Pinuccio, il viaggio della pietra”, con gli scatti realizzati da Vittorio Cannas che ritraggono Pinuccio Sciola nel corso degli ultimi anni della sua vita. La mostra sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 28 luglio.

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Arvèschida con il contributo della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con l’Associazione Culturale BìFoto, si inserisce all’interno della XIV edizione del BìFoto Fest – Festival Internazionale della Fotografia, che si svolge a Mogoro dal 2011, ed è guidata dalla direzione artistica di Andrea Cannas con la direzione organizzativa curata da Vittorio Cannas e Lucrezia Degortes. L’appuntamento previsto a Seui è inoltre inserito nel programma della nona edizione di SeuInMusica, il festival di musica alternativa organizzato dall’Associazione Culturale Kromatica che si svolgerà dal 26 al 28 luglio.

