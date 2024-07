MANDURIA (ITALPRESS) – “Il mercato del lavoro in questo momento ci consegna una situazione positiva perché abbiamo un aumento del numero degli occupati, un aumento dell’occupazione a tempo indeterminato, una conversione dei contratti a termine in tempo indeterminato. Questi sono i dati”. Lo ha detto Marina Calderone, ministro del Lavoro, a margine della sesta edizione del “Forum in Masseria”, a Manduria.

xc3/sat