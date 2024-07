ROMA (ITALPRESS) – “C’è un procedimento da mettere in atto, dalla definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni agli accordi tra Stato e Regioni. La strada è lunga, noi riteniamo di essere garanti come partito nazionale, delle esigenze di tutti gli italiani, del Nord e del Sud”. Lo dice il ministro delle Riforme, Elisabetta Casellati, in merito all’Osservatorio sull’Autonomia varato da Forza Italia, a margine del Consiglio Nazionale del partito.

