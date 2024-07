Alessandra Nigro nominata nuovo prefetto di Nuoro

Il SIULP di Nuoro esprime le più sentite felicitazioni al Pref. Alessandra Nigro per la sua

nomina a Prefetto di Nuoro. Grazie invece al Pref. Giancarlo Dionisi per il lavoro svolto ed

in bocca al lupo per il nuovo incarico.

Il Prefetto Dionisi ha svolto un lavoro encomiabile nella nostra Provincia mostrando grande

sensibilità e vicinanza a tutti i poliziotti in servizio in questa provincia. Anche in occasione

dell’incontro organizzato dal SIULP sul tema della gestione dell’Ordine Pubblico e del

trattenimento amministrativo al CPR di Macomer, al quale ha partecipato anche il Questore

di Nuoro Polverino e il Segretario Nazionale del SIULP Felice Romano, il Prefetto Dionisi

ha speso parole di elogio nei confronti che poliziotti che quotidianamente svolgono questo

delicato servizio a garanzia degli ospiti di quel centro e a tutela della collettività.

Al neo Prefetto di Nuoro dott.ssa Nigro, nel rinnovare i più sentiti e convinti auspici di buon

lavoro e le felicitazioni per il nuovo prestigioso incarico a nome di tutti gli iscritti, il SIULP,

come sempre offre la sua totale e leale collaborazione per affrontare le emergenze in atto e

programmare i necessari interventi per garantire e migliorare la funzionalità della nostra

Amministrazione nel superiore interesse dello Stato e dei poliziotti che prestano servizio in

questa Provincia.

Per altre notizie clicca qui