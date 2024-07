Già da qualche anno Abaco Mobility sta investendo in Sardegna, un mercato lontano fisicamente ma con un ottimo potenziale in termini di necessità e bisogni in materia di parcheggi a pagamento e soluzioni sulla gestione della mobilità.

Abaco Mobility, Estate 2024: presenza crescente in Sardegna

Oggi i risultati stanno arrivando copiosi. I Comuni hanno testato i servizi di Abaco e conosciuto gli standard di qualità e di assistenza che l’azienda può garantire ad un Ente locale con serietà e affidabilità, costruendo soluzioni su misura che tengono conto dei picchi stagionali.

Abaco Mobility è ad oggi presente con molteplici gestioni per la sosta a pagamento in tutta la costa meridionale della Sardegna, nelle più belle località di mare conosciute anche come i “Caraibi italiani”. Oltre Castelsardo (SS), che è posizionata a nord dell’isola, in questa estate 2024 Abaco gestisce i parcheggi nelle città di Castiadas (SU), Quartu sant’Elena (CA), Pula (CA), Domus de Maria (SU) e l’ultima acquisizione Sant’Antioco (SU).

Per Abaco si sta concretizzando un percorso sviluppato in questi anni di avvicinamento al territorio con l’obiettivo di intraprendere buone relazioni con i Comuni e gli Enti locali in genere, condividendo con loro l’utilizzo di servizi innovativi a vantaggio di utenti e degli Enti stessi. Queste relazioni aprono la strada anche ad altri progetti di collaborazione come ad esempio negli ambiti della riscossione dei tributi o della riscossione coattiva, servizi che ABACO presta nell’isola già da tempo con una presenza consolidata.