Zirichiltaggia Tributo a De Andrè – Venerdì 28 giugno ore 21.00 -Parco di San Giovanni dei fiori – Oristano

In occasione del concerto sarà allestita una piccola esposizione di quadri dell’artista Giantore Carta, a tema De Andre’, nello spazio messo a disposizione dal Gremio dei Contadini.

Il concerto fa parte della Rassegna “Musica nelle sere d’estate” 2024, realizzata con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna, del Comune di Oristano e la preziosa collaborazione del Gremio dei Contadini.

Prezzo del biglietto: € 5,00

Info: wa 338/8727128 – tel. 0783/303966

Biglietteria: dal 10 giugno c/o la Sede dell’Ente Concerti in Via Ciutadella de Menorca, 35 e il giorno dello spettacolo dalle ore 19,00 al Parco di San Giovanni dei Fiori

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

I ZIRICHILTAGGIA

Francesco Manca (Voce e Chitarra)

Gianluca Pitzalis (Chitarre)

Marco Argiolas (Piano)

Luca Persico (Violino)

Aldo Scanu (Flauto e Cori)

Fabio Bellia (Basso)

Andrea Tuveri (Batteria)

Uno spettacolo dedicato al grande cantautore genovese, che ripercorre, con modalità personale, i momenti principali della vita e della carriera di Fabrizio De Andre’:

Genova degli esordi raccontata nella Città Vecchia o in Via del Campo,

la Sardegna della maturità artistica, Hotel Supramonte, Fiume Sand Creek,

racconti straordinari di alcuni dei suoi personaggi come in Bocca di Rosa o Princesa,

la grande cultura del Mediterraneo e la riscoperta di una lingua “nuova”

Dal 2011, ininterrottamente, e con molta umiltà, il gruppo Zirichiltaggia cerca di reinterpretare, senza stravolgere, quella che è la Bibbia della musica cantautorale italiana.

Essendo cresciuti con le canzoni dell’indimenticabile cantautore, i musicisti si sentono doppiamente legati a Fabrizio De Andre’ anche per ciò che è stata la sua presenza in Sardegna, sua terra d’adozione; per questo motivo hanno scelto il nome Zirichiltaggia, canzone in dialetto Gallurese contenuta nel disco Rimini, a testimonianza di quanto la cultura sarda aveva affascinato e coinvolto De Andre’.

Nel 2012, i Zirichiltaggia, hanno vinto la Targa “Risonando De André” in un importantissimo festival a lui dedicato a Soriano nel Cimino in provincia di Viterbo, esperienza che considerano un vero e proprio trampolino emozionale; poi, dopo 10 anni, nel 2022, hanno realizzato un sogno, quello si suonare davanti alla persona che più di tutti ha condiviso l’arte di De Andre’: Dori Ghezzi.

A proposito il gruppo dichiara:

L’incontro con Dori Ghezzi è avvenuto il 20 Agosto 2022 presso l’anfiteatro di La Caletta a Siniscola, emozione indescrivibile averla in prima fila tra il pubblico ad ascoltare la nostra esibizione.

Vi lasciamo con la spiegazione di Zirichiltaggia direttamente dalle parole di Fabrizio:

«Quattro anni di Sardegna vuol dire come minimo,

se uno ci vive dentro, insieme, imparare il dialetto.

Allora mi sono permesso di scrivere ‘sta roba qua:

si chiama Zirichiltaggia, che vuol dire Lucertolaio.

È un litigio fra due pastori per questioni di eredità.»

L’artista Giantore Carta dichiara:

C’è una colonna sonora che accompagna da sempre le mie ore trascorse con tavolozza e pennelli ed è caratterizzata dalla musica e dalle canzoni di Fabrizio De Andre’, di cui sono grande ammiratore.

Da anni ho avuto la tentazione di trasportare in immagini i soggetti di queste splendide poesie, poiché tali le considero, ed ora mi sono fatto coraggio e, con umiltà, mi sono deciso a realizzare una serie di dipinti, liberamente ispirati alle sue composizioni.

Finora ho realizzato dodici quadri,attingendo al vasto e variegato repertorio di Faber.

Oltre alla stessa fonte di ispirazione, tutti i dipinti hanno un’altra matrice comune, che è il riferimento, più o meno esplicito, alla nostra Sardegna.

La Sardegna, non a caso, è stata anche la seconda patria di De Andre’, nel bene e nel male del nostro amato ospite, quindi, mi sento di dire, che probabilmente l’accostamento De Andre’ -Sardegna, non gli sarebbe dispiaciuto.

Ho ritenuto che il concerto che si terrà a San Giovanni dei fiori fosse un’occasione propizia per presentare quella che, in futuro, potrebbe essere una mostra più estesa e, grazie alla sensibilità di chi ha organizzato questo concerto, mi è stato permesso di esporre alcuni dei miei lavori che faranno da contorno all’evento.