X Factor 2024, la finale in piazza Plebiscito a Napoli

(Adnkronos) – Per la prima volta al mondo, la finalissima di X Factor si celebrerà in esterna, in una piazza. La prossima stagione di X Factor Italia si concluderà in Piazza del Plebiscito, a Napoli. L'annuncio in occasione della presentazione dei palinsesti Sky, ieri al cinema Barberini di Roma. Non era mai successo, nella storia internazionale del format, che lo show celebrasse il suo ultimo atto uscendo da uno studio. Per X Factor 2024 quella di giovedì 5 dicembre sarà quindi una finalissima speciale, per la quale i concorrenti, il cast e l'intera macchina dello show Sky Original prodotto da Fremantle raggiungeranno il proprio pubblico per il momento più atteso della stagione, che avverrà in uno dei palcoscenici architettonici e artistici più noti e visitati del Paese, il cuore del centro storico del capoluogo partenopeo. Un grande evento di piazza gratuito, co-organizzato insieme al Comune di Napoli, ricco di ospiti e sorprese, spettacolare e inedito. Inedito come il cast che seguirà e accompagnerà i ragazzi protagonisti dell'edizione in arrivo da settembre su Sky e in streaming solo su Now: come annunciato poche settimane fa, a guidare #XF2024 c'è Giorgia, che fa il suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show, mentre al tavolo dei giudici si siede una formazione del tutto nuova, con un attesissimo ritorno – quello di Manuel Agnelli – e tre nomi che quest'anno fanno il proprio esordio assoluto in giuria, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi. Giorgia è entusiasta del suo nuovo ruolo da conduttrice: "Sono molto carica. Sono proprio entusiasta, perché seguo X Factor da sempre, proprio come pubblico. Mi piace vedere i quattro giudici confrontarsi. Ci sono le battute e i momenti in cui si ride, ma c'è anche tanta attenzione verso i ragazzi che arrivano. Ogni giudice esalta le caratteristiche degli altri, e secondo me questo è un bel messaggio che passa". L'edizione del 2024 segna anche un grande ritorno, quello di Manuel Agnelli al tavolo dei giudici: "Quest'anno sono molto fiducioso. Non mi sono mai trovato così bene con una giuria al tavolo, e non è poco. Non solo per noi, che ce la godiamo molto di più e siamo molto più tranquilli, ma anche perché, secondo me, è una parte importante del programma che è stata un po' troppo trascurata in passato". Quest'anno, invece, assicura l'artista, "sono abbastanza sicuro che vi divertirete anche voi".Da settembre lo show avrà come sempre 3 puntate di Audizioni e 2 di Bootcamp, dall'Allianz Cloud di Milano, quindi una serata, decisiva, di Home Visit, dalla quale emergeranno i dodici concorrenti ufficiali di X Factor 2024, pronti a sfidarsi nel corso dei Live Show che partiranno a ottobre in diretta dal Teatro Repower. Gli artisti che arriveranno all'ultimo atto per giocarsi la vittoria si esibiranno, sempre guidati dai loro giudici e mentori, in un luogo già sede di grandissimi eventi che hanno segnato la storia dello spettacolo italiano e non solo. Sul palco arriveranno grandi ospiti che saranno annunciati nelle prossime settimane, insieme a tutti i dettagli dell'evento.