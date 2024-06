Wimbledon 2024, al via le qualificazioni: 9 italiani in campo, il tabellone

(Adnkronos) – Al via oggi, lunedì 24 giugno, le qualificazioni maschili di Wimbledon 2024. Il tabellone minore vede presenti 9 tennisti italiani. Al Community Sport Centre vedremo scendere in campo Francesco Passaro, Andrea Vavassori (reduce dalla vittoria in doppio ad Halle con Bolelli), Stefano Travaglia, Francesco Maestrelli, Mattia Bellucci, Matteo Gigante, Andrea Pellegrino, Franco Agamenone e Stefano Napolitano. Gli azzurri scenderanno in campo alle 12: Vavassori giocherà contro Harris, Passaro contro M Lajal, Travaglia contro Loffhagen, Maestrelli contro Albot, Pellegrino contro Skatov, Bellucci contro Ajdukovic, Agamenone contro Virtanen, Gigante contro Jacquet, Napolitano contro Piros. — [email protected] (Web Info)