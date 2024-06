Viabilità – Dal 24 giugno chiusura al traffico di un tratto di via Carmine

Per consentire il completamento dei lavori per la nuova pavimentazione stradale, da lunedì 24 giugno chiude al traffico veicolare il tratto di via Carmine all’intersezione con via Ciutadela de Menorca.

Il traffico proveniente dalla via Crispi sarà veicolato verso la destra. Non sarà possibile la svolta verso piazza Eleonora.

Il traffico proveniente da piazza Martini non potrà proseguire verso via Carmine ma sarà indirizzato in uscita verso via Lamarmora.

Si prevede una durata dei lavori di circa dieci giorni lavorativi.