Via a Sorso Estate 2024

N ella sala conferenze del Palazzo Baronale è stato presentato il calendario degli eventi di Sorso Estate 2024: tantissimi appuntamenti da giugno a settembre con musica, teatro, intrattenimento, spettacolo, percorsi enogastronomici e culturali.

A illustrare il programma il sindaco Fabrizio Demelas, l’assessore alla Cultura, Turismo e Attività produttive Federico Basciu e la dirigente Nicolina Cattari.

“Voglio iniziare con i ringraziamenti all’assessore, ai colleghi, a tutti i funzionari e a tutti coloro che si sono adoperati in questi anni, oltre che in questi mesi, garantendo una continuità nella programmazione soprattutto quest’anno, che non è scontata sempre, perché a cavallo con le elezioni Amministrative sia gli amministratori sia gli uffici sono coinvolti in dinamiche e dialettiche che a volte distraggono un po’ dalle attività più prettamente amministrative di programmazione – ha sottolineato il sindaco Fabrizio Demelas – Noi abbiamo voluto fortemente insieme con l’assessore già da gennaio di quest’anno, ragionare in termini di continuità a prescindere dall’aver poi vinto la competizione elettorale e questo ci consente di partire fin da subito, la settimana stessa dello scrutinio, con il primo evento in cartellone. Con riferimento alla ratio e al disegno che stanno dietro questo calendario e l’attività amministrativa, soprattutto in relazione alle politiche culturali e di spettacolo che abbiamo condotto in questi anni e continuiamo a portare avanti – ha aggiunto il Sindaco – voglio sottolineare che tanti di questi eventi sono possibili grazie a una attività politica orientata verso la rigenerazione urbana nella città e nel territorio. Senza quegli interventi e quelle opere – che al di là di aver cambiato il volto della città danno la possibilità alla Amministrazione e alla Comunità di avere delle location più idonee, utili a valorizzare e rilanciare anche dal punto di vista culturale e turistico il nostro territorio – tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi questo disegno politico e questo indirizzo amministrativo sono finalizzato sia a rigenerare la città dal punto di vista urbano ma anche dal punto di vista sociale e umano. Abbiamo fatto l’urbs, direbbero gli antichi romani, ora facciamo la civitas, nel senso che questi strumenti, queste opere o questi lavori che abbiamo realizzato e che continueranno anche nei prossimi anni serviranno a questo. Non dimentichiamoci – ha concluso il Sindaco – che a breve avremo a disposizione due nuove piazze nel centro della città, che sono piazza Marginesu e piazza Garibaldi, che verranno riqualificate anche in funzione di un utilizzo a scopi culturali”.

“Siamo particolarmente felici di presentare oggi questo calendario di eventi, in tempi decisamente ristretti rispetto all’impegno della tornata elettorale – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Turismo e Attività produttive Federico Basciu – e per questo ringrazio tutti i funzionari, collaboratori e le associazioni che hanno lavorato nei mesi scorsi all’organizzazione di questa rassegna per dare gambe alla programmazione e farci trovare pronti fin da subito. Apriamo con il Billèlera Music Festival, con la direzione artistica del musicista Luigi Frassetto, nella piazza Bonfigli rimessa a nuovo. A seguire, per l’intera estate e fino a settembre, tantissimi appuntamenti che onoreranno le feste dei comitati, e poi il ritorno Sapori e tradizioni, Sorsangeles Fest e la Corsa alla stella, il Carnevale estivo, la Festa dei sapori, il Festival delle Bellezze-Oro di Romangia con protagonista il Moscato Sorso-Sennori, e tanto altro ancora, con attività per tutte le età, Teatro a Palazzo Baronale e incontri nella Biblioteca comunale e all’Infopoint. Tra gli eventi di punta ci sarà l’edizione 2024 di Calici di Stelle mentre una data, a settembre sarà riservata al ‘recupero’ del concertone del Primo maggio, rimandato per allerta meteo”.

“Ci tengo a ringraziare tutti i collaboratori e le associazioni per il lavoro che ha permesso di preparare una programmazione puntuale – ha aggiunto la dirigente Nicolina Cattari – Continueremo con il massimo impegno e il supporto per la migliore riuscita di quanto programmato”.