Iscrizioni aperte per il Trofeo Formenton

Il 20 agosto l’imperdibile regata tra le Isole dell’Arcipelago della Maddalena

Vela: aperte le iscrizioni al 33° Trofeo Mario Formenton

Aperte le iscrizioni al Trofeo Mario Formenton, regata iconica dell’estate sarda in programma come sempre il 20 agosto a Porto Rafael, Palau, per la sua 33^ edizione.

Diventato biennale dal 2020, il Trofeo Formenton é nato per ricordare l’ex Presidente della Mondadori Mario Formenton ed é organizzato dallo Yacht Club Punta Sardegna in collaborazione con Geosail ssd e con il supporto tecnico dello Yacht Club Costa Smeralda. Prevede un percorso di 21 miglia che si snoda tra le splendide Isole dell’Arcipelago della Maddalena con partenza ed arrivo nello specchio acqueo davanti a Porto Rafael. Aperto alle imbarcazioni della classe Crociera e Regata (nella suddivisione Veleggiata in tempo reale, Rating FIV Vele bianche e regata, Rating ORC), assegna il Trofeo challenge all’imbarcazione della classe Crociera (attuale classifica Rating FIV Vele bianche), che vince 3 edizioni anche non consecutive.

Finora è stato conquistato da Oracabessa di Riccardo Ammannato (1990, 1993, 1995), Mahè III di Mario Gallini (2003, 2004, 2005), Jeroboam Ca’Nova (2012, 2016, 2017) e Morgana di Francesco di Tarsia di Belmonte (2018, 2020 e 2022). Per quest’edizione sarà premiato anche il primo classificato tra le imbarcazioni appartenenti alla classe Nautor SWAN. Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati!

Iscrizioni on line: https://bit.ly/3xdnZWh

Bando di Regata e Avviso di veleggiata: www.trofeoformenton.it