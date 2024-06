Troppo Records presenta “Ultima Spiaggia”

Troppo Records presenta “Ultima Spiaggia”, nuovo singolo di Samuele Cara disponibile dal 7 giugno su tutte le piattaforme digitali e in radio, terzo estratto dal primo album in uscita nel 2024.

ASCOLTA IL BRANO: https://ingrv.es/ultima-spiaggia-za2-8

Una canzone pop dall’odore estivo, grazie all’uso sfacciato dell’autotune nel ritornello, ma anche una canzone di rabbia, che parla dell'”ultima spiaggia” di Samuele per sfondare nel mondo della musica, con la solita schiettezza che contraddistingue il giovane cantautore di Palestrina.

“Suono in locali vuoti, gli amici hanno tutti un lavoro e si svegliano felici, mentre io inseguo ancora questo ‘sogno’ della musica” – Samuele Cara.

CREDITS

Testo: Samuele Cara

Musica: Andrea di Nunzio

Prodotto da: Andrea Di Nunzio presso NMG Recording Studios (Palestrina)

Strumenti: Basso, Chitarra elettrica, Kit percussioni, Sintetizzatore

Artwork: Samuele Cara

Foto: Leonardo Gasperini

Label: Troppo Records

Distributore: Virgin Music Group

CHI È SAMUELE CARA?

Sono Samuele, sono nato a Palestrina il 21/10/1997, cresciuto in un paese di 800 abitanti in provincia di Roma ho assorbito influenze pop e cantautorali che vengono anche dalle esperienze che faccio giornalmente, vivendo in un paese piccolo tendo ad isolarmi, infatti elogio sempre la solitudine e la canto in quasi tutte le canzoni. La potenza della provincia è questa, ti toglie molto, ma mentalmente ti eleva.

Samuele Cara nasce a Palestrina (RM) il 21/10/1997. Inizia ad interessarsi alla musica all’età di 13 anni, nel suo background musicale ci sono Rino Gaetano, Beatles e Oasis. Nel 2018 pubblica i due singoli “L’amore eccetera” e “Voglio Te”. Nel 2020 arrivano i brani “Un posto lontano” e “Vertigini”. Nel 2021 esce “Mordimi la schiena”. Nel 2022 pubblica “Jennifer”, “A noi sta bene così” e “Nuvole”. Il 2023 esce il suo primo EP “Soft”. Cantautore pop, fa del suo repertorio ballate struggenti e canzoni autoironiche, tocca argomenti profondi come la disperazione, la depressione e la solitudine.

Forte personalità cupa e allo stesso tempo intraprendente, cresciuto in un piccolo paese di 800 anime in provincia di Roma, ha un solo ed unico obiettivo, fare parte della storia della musica italiana.