Torna l’Akènta Day

Torna l’Akènta Day: sabato 13 luglio il vino subacqueo Akènta Sub

riemerge dal mare di Alghero con un evento unico al mondo.

Akènta Day è pronto a tornare: chi vuole partecipare alla spettacolare emersione può inviare la richiesta a partire da venerdì 21 giugno, con l’Akènta Day ClickIl tanto atteso Akènta Day 2024 è alle porte, pronto a offrire un’esperienza unica nel suo genere. Sabato 13 luglio lo spumante subacqueo Akènta Sub riemergerà dalle profondità marine nella suggestiva baia di Alghero, dando vita a un evento straordinario organizzato dalla Cantina Santa Maria La Palma.L’Akènta Day sarà una celebrazione vibrante sulle acque della Riviera del Corallo. Al mattino una flotta di imbarcazioni partirà dal porto di Alghero, permettendo ai partecipanti di assistere all’emersione della cantina subacquea, con il coinvolgimento di un team di sub e di un elicottero; il tutto accompagnato da brindisi e pranzo in barca.Successivamente le imbarcazioni si sposteranno in una tranquilla baia, dove gli ospiti potranno godersi un tuffo e rilassarsi; il pomeriggio sarà animato da dj set a bordo di ogni imbarcazione, trasformando l’Emersion Party dell’Akènta Day in una festa sull’acqua con tanti brindisi firmati Akènta.I ticket per partecipare all’evento saranno prenotabili tramite “pre ordine” a partire da venerdì 21 giugno, giorno ribattezzato “Akènta Day Click”: tutte le persone interessate potranno scrivere alla mail [email protected] dalle 10.00 del 21 giugno, chiedendo di prenotare uno o due posti. La Cantina Santa Maria La Palma risponderà alle richieste, indicando le modalità di partecipazione: per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.akentaday.it.«L’Akènta Day è un evento straordinario che siamo felici di organizzare ad Alghero per celebrare un momento unico come l’emersione della cantina subacquea, dove si affina l’Akènta Sub, il vino sottomarino della Sardegna», afferma l’azienda. «Anche quest’anno ospiteremo persone provenienti da ogni parte del mondo, pronte a vivere una grande emozione e celebrare questo momento nello splendido scenario delle coste di Alghero: un evento che promuove il territorio e racconta sempre più la Sardegna come terra di esperienze speciali e una grande isola del vino».La popolarità di questo evento continua a crescere, un fatto che conferma il valore dell’iniziativa anche dal punto di vista turistico.L’edizione 2023 ha visto la partecipazione di oltre 450 persone sulle “Akènta Boat” ufficiali, a cui si sono aggiunte tante altre persone che hanno seguito l’emersione e la crociera da imbarcazioni private, creando una comitiva festante e colorata.

L’appuntamento è per sabato 13 luglio. Per ulteriori informazioni su dettagli e prenotazioni, è possibile visitare il sito www.akentaday.it.