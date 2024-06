Tocco (Vice Coordinatore FI): <<Forza Italia determinante per la ricostruzione del centrodestra>>

<<Forza Italia sarà determinante per la rifondazione del centrodestra. Una ricostruzione che riparte anche dal capoluogo isolano, per poi allargarsi a tutta la Sardegna>>. Il vice coordinatore degli azzurri Edoardo Tocco – il più votato in città grazie alle 1.278 preferenze – non mostra dubbi sul futuro del partito. <<La nostra azione sarà all’insegna del dialogo e della costruzione di progetti che pongano al centro la crescita di Cagliari. Siamo stati eletti tra i banchi dell’opposizione ma il nostro lavoro sarà incentrato sui progetti più importanti per la capitale della Sardegna>>. Un messaggio chiaro: <<Valuteremo con criterio e obiettività i programmi che la giunta e la maggioranza proporranno nell’assemblea municipale. La nostra non sarà una minoranza con preconcetti e pregiudizi. Abbiamo l’interesse di ragionare e verificare insieme alcuni temi fondamentali nell’interesse del capoluogo, a partire dallo stadio e dalla fruizione dell’anfiteatro per i grandi eventi>>. È tempo di analisi, ma anche di una ripartenza: <<E Forza Italia – spiega Tocco – vuole essere il perno della ricostruzione del centrodestra, a Cagliari e in tutta l’Isola. Il verdetto delle urne è stato chiaro ed impietoso nei nostri confronti. La sconfitta è stata ormai metabolizzata con una riflessione che veda al centro i programmi per il futuro della città e della Sardegna. Sono sicuro che il nostro supporto sarà fondamentale per riprenderci un ruolo da protagonisti>>.