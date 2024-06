Testa-Murranca su Skoda Fabia i più veloci nello shakedown del 29º Rally Internazionale Golfo dell’Asinara

I protagonisti

Giuseppe Testa, vincitore della Finale Coppa Rally 2023 e attuale leader del Trofeo Italiano Rally, ha commentato: “Fa piacere essere un po’ temuti, la nostra presenza è nata quasi all’ultimo, grazie al mio navigatore Marco Murranca che ha reperito le risorse per essere qui e di questo lo ringrazio. Un grazie anche al Team Colombi, che fin da quando ero agli esordi ha fatto e fa tanto per me. Le prove sono molto belle e insidiose, non mi aspettavo una gara così tosta e voglio far divertire Marco, con cui ho approfondito l’amicizia nell’ultimo anno, perché se lo merita e deve fare esperienza per crescere ulteriormente”.

Il pilota di Arbus, Marino Gessa, attuale leader della Coppa Rally di Zona 10 e del Campionato Regionale, ha commentato: “È una gara molto particolare. Forse non ho mai visto una prova come quella di Usini, molto stretta e con fondo variabile e a tratti sterrato. È la mia preferita, è importante affrontarla senza esagerazioni ma credo sia quella che potrà la differenza. Se non si fanno errori, si riesce a fare un bel tempo ed è ciò che proverò a fare. Dovremo fare i conti con Testa e con gli altri piloti locali, ma siamo qui per provare a giocarcela, come sempre”.

Il pilota ittirese Enrico Piu ha commentato: “La prova di Usini, per lunghezza e caratteristiche, è la più selettiva, quella che deciderà il rally. Chi andrà forte lì, accumulerà un vantaggio importante, chi avrà difficoltà, accumulerà un ritardo significativo. Uno degli punti di forza di questo Rally è la capacità di coinvolgere molti comuni del territorio, da Porto Torres a Platamona, da Alghero, dove stasera ci sarà la concomitanza con Birralguer, a Sassari, dove abbiamo un parco assistenza molto spazioso, accogliente e capace di attirare il pubblico”.

L’Automobile Club Sassari ringrazia per la collaborazione la Regione Sardegna, i comuni di Alghero, Castelsardo, Porto Torres, Sassari, Codrongianos, Sennori, Sorso, Florinas, Usini e Osilo e i partner Testoni, Bunker Point e Sardares, Cantine Santa Maria La Palma e Dr, mobility partner della manifestazione.

Maggiori informazioni e dettagli sul sito internet ufficiale della manifestazione, www.rallygolfodellasinara.com. Sono attive anche le pagine ufficiali Facebook e Instagram.