Tenko Editore ci racconta la sua Viral Squad!

Tenko Editore ci racconta la sua Viral Squad! Un progetto innovativo e accattivante, che rilancia alle nuove generazioni gli idoli di internet.

Abbiamo avuto il piacere di conoscere questa casa editrice al Giocomix di Cagliari nell’Aprile del 2014.

I ragazzi di Tenko si sono mostratri subito aperti all’idea di un’intervista e ci hanno fatto immergere nel loro mondo e nel loro obiettivo editoriale: la Viral Squad!

Dove e quando nasce Tenko Editore?

La casa editrice nasce nel 2022 a Torino. La fondazione della nostra casa editrice nasce dall’esigenza di andare incontro al pubblico di fascia più giovane che richiede spensieratezza e leggerezza. La volontà di creare format decisamente innovativi e dare la giusta valorizzazione a settori che i giovani adorano ma che ancora non ricevono la giusta attenzione da un settore editoriale troppo ancorato alle tematiche tradizionali, quindi il nostro focus è orientato sulla capacità di adattarci alle esigenze di un pubblico di nuova generazione. Questa idea è maturata durante il periodo del lock-down in cui la maggioranza dei media era concentrata ad informare ed allo stesso tempo preoccupare gli italiani, noi vogliamo essere una rottura da quel concetto di editoria ed andare nella direzione della positività e del fare qualcosa che lasci bei sentimenti e ricordi.

In che modo vi siete e vi fate conoscere al pubblico italiano?

Il nostro progetto al momento è limitato a comics e fiere del fumetto di scala nazionale in quanto questi eventi aggregano una rilevante quantità di giovani in un ambiente decisamente leggero e positivo. Questo rispecchia molto il nostro obiettivo, cioè quello di fornire un esperienza indimenticabile in un ambiente sicuro e piacevole. La nostra partecipazione agli eventi può avvenire in due modi principalmente, ci viene richiesto di partecipare direttamente dagli enti organizzatori che già conoscono il nostro progetto, oppure ci proponiamo direttamente agli organizzatori di quegli eventi di nostro interesse che ancora non ci conoscono per poter aprire una collaborazione duratura nel tempo.

Spiegateci meglio la vostra ascesa:

Tenko è cresciuta molto dalla sua nascita ad oggi, e siamo costantemente al lavoro per far si che abbia una rilevanza nazionale. Siamo sviluppati in maniera verticale sulle carte collezionabili, queste ultime infatti stanno sempre più ottenendo grande attenzione in tutto il mondo collezionistico. Basti considerare che siamo partiti nel 2023 con una sola collezione, la Viral Squad, dedicata a quei personaggi di fama nazionale che hanno incarnato al meglio il concetto di viralità. I personaggi che abbiamo in esclusiva in partenza erano 13 ed ora siamo a 15 personaggi già contrattualizzati nel corso di questo anno. Questa collezione nello specifico sarà un format in continua evoluzione e sempre alla ricerca di tutti quei personaggi che sono stati di forte lascito su internet e nel mondo dei meme.

Come si presenta la vostra collezione Viral Squad?

La collezione Viral Squad prevede 3 carte collezionabili per ogni personaggio:

A) Versione Full art : la carta ha l’immagine più grande ed estesa su tutta la carta

B) Versione Autografata : la carta ha un riquadro in cui il personaggio apporrà il suo autografo originale, quindi non stampato.

C) Versione Legend : la carta riporterà la dicitura Legend sul fronte e sul retro il motto più celebre del personaggio. Quest’ultima versione sarà acquistabile esclusivamente quando il personaggio sarà commemorato o quando sarà presente dal vivo. Per ragioni geografiche sarà senza dubbio difficile conpletare questa collezione, infatti diversi sono i collezionisti che hanno acquistato più copie della versione Legend per poterla poi scambiare con quella dei personaggi a loro mancanti con altri collezionisti situati in diverse zone d’Italia.

Qual è il vostro obiettivo?

Il nostro obiettivo è quello di realizzare delle serie di carte collezionabili che mettano al centro l’utente finale. Uno dei nostri focus è quello di regaĺare un’emozione, un viaggio, un’esperienza unica che possa differenziarsi da ciò che oggi offre il mercato. L’obiettivo è appunto quello di far incontrare personaggi noti al grande pubblico direttamente con i propri fans, e non su un palco ma avere la possibilità anche di scambiare due parole con il proprio beniamino e immortalare quei momenti. In questo modo siamo certi di regalare una bella esperienza sia al nostro pubblico di riferimento che al personaggio stesso che avrà un contatto molto più umano con la propria fanbase. Al momento stiamo ottenendo un responso oltre le aspettative da parte del nostro pubblico, in quanto siamo consapevoli che in un periodo in cui si è orientati ad avere contatti soprattutto via internet e con contenuti digitali, noi siamo in controtendenza avendo individuato un esigenza al contatto umano ed a collezionare oggetti fisici. Diciamo che siamo fermamente convinti che l’esperienza umana è sempre di moda e forse ancora più desiderata in questo periodo proprio perché carente nella quotidianità.

A quale tipologia di consumatori vi rivolgete?

La clientela di riferimento è quella legata al collezionismo di carte. Una nicchia che però negli ultimi anni sta avendo sempre una maggiore attenzione sia dal punto di vista culturale che da quello più strettamente collegato all’investimento collezionistico. Oramai è un interesse che racchiude migliaia e migliaia di appassionati in tutto il mondo. In Italia siamo leggermente indietro, ma stiamo recuperando terreno negli ultimi anni e noi crediamo di poter essere una realtà che potrà dire la sua da qui ai prossimi anni in quanto abbiamo al centro della casa editrice la sezione ricerca e sviluppo a cui riserviamo buona parte dei nostri investimenti per portare sempre progetti in cui sia proprio l’innovazione il cardine delle nostre collezioni.

E come si prospetta il futuro della Viral Squad?

Al momento possiamo dire di aver editato la collezione Viral Squad che si sviluppa come precedentemente descritto, ma che stiamo sviluppando un altra particolare ed innovativa collezione che faremo partire a brevissimo . Quest’ultima si avvicinerà ancor di più al contesto comics in cui ci stiamo inserendo. Di questa nuovissima collezione sono già diversi i personaggi che abbiamo in esclusiva e che abbiamo già contrattualizzato. A breve ci saranno bellissime novità!

Il pubblico come ha reagito a questo progetto?

La risposta del pubblico è stata questa, all’inizio grande diffidenza in quanto non si pensava fosse possibile realizzare un progetto del genere soprattutto vista anche la quantità notevole di personaggi entrati nel rooster, ma evento dopo evento abbiamo riscontrato una crescente fiducia vedendo che quanto preannunciato si realizzava nel tempo. Infatti abbiamo potuto notare moltissimi nuovi collezionisti che sia on-line (nei nostri store dedicati) che direttamente agli eventi sono interessati alle nostre carte. Gli eventi stanno dando una risposta molto positiva sotto ogni punto di vista.

Siete in espansione, sentiremo parlare di voi sempre di più?

Certamente, l’espansione è nel nostro dna, ora procederemo con una crescita organica incentrata sulle esclusive dei nostri personaggi target già individuati, nel tempo guarderemo con interesse anche ad una crescita per linee esterne complementari alle nostre offerte in modo da rendere Tenko sempre più completa ed in linea con le esigenze del mercato.

Dove si può acquistare la vostra collezione?

La “Viral Squad” è una collezione nata innanzitutto in quanto saremo noi stessi acquirenti perché è qualcosa che a noi regala già una grande emozione. È per noi infatti una grande soddisfazione poter dare visibilità a tutti quei personaggi che erroneamente vengono ritenuti di moda, passeggeri, ma che nella realta sono ancorati nell’immaginario collettivo degli italiani per la loro rispettiva nicchia. Da qui che nasce la Versione Legend proprio per identificare il loro stato di leggende di una determinata tematica. Le nostre collezioni si possono trovare direttamente nei nostri store Amazon ed Ebay, nei prossimi mesi contiamo di arrivare con il nostro sito in cui poter sfogliare e comprendere tutta la nostra offerta.

I vostri social?

Il social che predilegiamo è Instagram. Ma abbiamo anche Facebook e TikTok.

Questa era Tenko Editore, una casa editrice promettente e con un progetto fuori dal comune che può interessare un’enorme fetta di pubblico.

Sentiremo ancora parlare di loro!

Articolo di Michael Bonannini