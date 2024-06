Strategia SEO: perché è fondamentale per la visibilità di un sito web

Quando si mette online un nuovo sito web, ma anche un blog, un magazine o un eCommerce, è necessario mettere in atto una serie di strategie che permettano di farsi trovare dal giusto target. Tra queste rientrano le strategie SEO, pensate per aiutare gli spazi virtuali a posizionarsi al meglio tra i risultati organici dei motori di ricerca.

Naturalmente, per ottenere i migliori risultati, i quali consentano non solo di aumentare le visite al sito, ma anche di fidelizzare e convertire gli utenti, è necessario applicare la Search Engine Optimization a spazi virtuali ben strutturati e affiancarla ad altre pratiche di Digital Marketing, come la gestione ottimale dei Social Media e la creazione di Landing Page efficaci. Facendo affidamento su un’agenzia specializzata come Agenzia Grafica Milano è possibile ottenere un’assistenza personalizzata e a 360°.

L’importanza di una buona strategia SEO per la visibilità online

Le strategie SEO on site e off site, lavorando sia all’interno sia all’esterno del sito web, permettono di aumentare il traffico di qualità in entrata senza dover ricorrere ad annunci a pagamento. I principali elementi sui quali puntano per raggiungere questo risultato sono:

la qualità dei contenuti e dei testi;

dei contenuti e dei testi; una buona esperienza utente ;

; una struttura del sito chiara e facile da navigare.

Tutti questi elementi concorrono ad aumentare il ranking e l’autorevolezza dello spazio virtuale, migliorandone la posizione in SERP.

I vantaggi della SEO

La Search Engine Optimization, se ben strutturata, offre numerosi vantaggi. Tanto per cominciare, gli unici costi da sostenere sono quelli relativi all’operato dei professionisti che si occupano di ottimizzare sito e contenuti, e di mettere in atto strategie off site come la link building. Non sono invece richiesti pagamenti per il posizionamento sui motori di ricerca, come avviene invece per la SEA, ossia quella strategia che punta sulla creazione di annunci a pagamento efficaci per i motori di ricerca.

In secondo luogo, una buona strategia SEO consente di raggiungere in modo mirato il proprio target di riferimento, costituito dagli utenti davvero interessati a specifici servizi o prodotti, e rende più semplice far loro proseguire il cammino verso l’obiettivo successivo, ossia la conversione.

In terzo luogo, il posizionamento raggiunto tramite queste strategie è, in linea di massima, stabile e duraturo. Cambiamenti drastici possono avvenire quando i motori di ricerca apportano modifiche ai propri algoritmi e quando vengono utilizzate strategie di black hat SEO, le quali, se individuate dai crawler, causano importanti penalizzazioni.

Per finire, i risultati raggiunti possono essere tenuti sotto controllo ricorrendo a metriche e dati statistici, i quali aiutano a individuare i punti di forza e quelli di debolezza, e a rimodulare le strategie al fine di centrare gli obiettivi a breve, medio e lungo termine.