Siniscola, Deriu (PD) difende il presidente Carta: “Accuse infondate. Ogni tentativo di cacciarlo perché non allineato al sindaco è un abuso”

“Le accuse mosse dal sindaco Gianluigi Farris contro il presidente Marco Carta sono del tutto infondate e mirano esclusivamente a screditare una figura che ha sempre operato con lealtà e trasparenza nel rispetto dei propri doveri istituzionali. È invece il sindaco stesso che non rappresenta più la comunità siniscolese, che ha tradito ogni accordo e che continua a muoversi senza alcun rispetto delle norme previste. Ogni tentativo di revocare l’incarico a Carta è un abuso, motivato unicamente dal fatto che non sia allineato al sindaco”. Così Roberto Deriu, capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, in replica alle recenti dichiarazioni del sindaco di Siniscola.

“Il presidente del Consiglio comunale ha sempre agito con imparzialità, rispettando rigorosamente le norme e garantendo la corretta dinamica politico-amministrativa dell’ente comunale – precisa l’esponente dem –. Contrariamente a quanto affermato dal sindaco Farris, Marco Carta ha sempre ricoperto il suo ruolo con imparzialità e rispetto verso tutti i membri del Consiglio comunale. Non esiste alcun atto che possa dimostrare il contrario. Le dichiarazioni del sindaco sono un chiaro tentativo di nascondere le proprie gravi mancanze dietro accuse infondate”.

“Invito quindi il sindaco a ritirare immediatamente la mozione di revoca e a rispettare le regole democratiche e istituzionali. Siniscola ha bisogno di una guida che rappresenti veramente gli interessi della comunità e non di chi usa il proprio potere con tanta disinvoltura”, conclude Roberto Deriu.