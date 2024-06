Si tuffa sugli scogli a Ostia, 33enne in coma farmacologico

(Adnkronos) – Un 33ene albanese è ricoverato in coma farmacologico e in pericolo di vita al San Camillo di Roma dopo un tuffo sugli scogli a Ostia, sul litorale romano. Nella serata tra sabato e domenica, dopo essere andato a cena con la fidanzata e un'amica, durante una passeggiata è sceso dal pontile di piazza dei Ravennati verso il mare. Si è immerso in acqua tuffandosi senza rendersi conto che c'erano degli scogli sott'acqua. Il 33enne è rimasto quindi per alcuni minuti in acqua. La sua fidanzata e l'amica pensavano che stesse scherzando e solo dopo un po' si sono rese conto che aveva perso i sensi. A quel punto hanno chiamato i soccorsi. Il giovane è stato portato prima al Grassi e poi trasferito al San Camillo. E' arrivato con vertebre e costole fratturate e una polmonite per inalazione di acqua marina. — [email protected] (Web Info)