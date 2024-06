Si lavora per lo Slalom Gusana Gavoi in calendario nel fine settimana 22-23 Giugno 2024

. La gara in calendario nel fine settimana dal 22 al 23 giugno prossimo, è anche quarta prova del Campionato Regionale Aci Sport Slalom 2024.Il Porticciolo Turistico accoglierà direzione gara, sala stampa, verifiche sportive e tecniche e, alla conclusione della gara, anche le premiazioni dei vincitori.I piloti dovranno concentrarsi sulle consuete

A dirigere la gara sarà la neo direttrice Anna Elena D’Arco, con lei il direttore di gara aggiunto Francesco Resti. Sul percorso commissari di percorso, mezzi di emergenza e staff medico per garantire la totale sicurezza della gara.

L’invito per tutti coloro che seguiranno la gara, è quello di seguire le indicazioni impartite dagli addetti ai lavori, dai commissari di percorso e dalle forze dell’ordine, al fine di evitare il crearsi di spiacevoli situazioni di pericolo. Occorre posizionarsi su terrapieni o in luoghi più alti rispetto al piano stradale. Grande attenzione verso bambini e animali in genere. Aver passione per l’automobilismo non significa abbandonare rifiuti in maniera casuale e indiscriminata , rispettare l’ambiente è compito di tutti .

Sul sito www.teamosilocorse.org sono disponibili tutte le info e i documenti di gara riservati ai piloti e ai team.