Santu Lussurgiu, modifica dei turni Ascot

ORISTANO, 26 GIUGNO 2024 – Questa settimana l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale (Ascot) di Santu Lussurgiu sarà aperto nei giorni di giovedì 27 giugno, dalle ore 8.00 alle 13.00 e di venerdì 28 giugno, dalle ore 15.00 alle 20.00. Lo comunicano la direzione generale della Asl 5 e la struttura Integrazione ospedale-territorio.

L’ambulatorio, con sede in via degli Artigiani, è a disposizione dei cittadini privi di medico di famiglia che possono rivolgersi al servizio gratuito, muniti di tessera sanitaria, per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in Adi, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.