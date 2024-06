Sala “Bardelli confermato nuovo assessore alla Casa”

MILANO (ITALPRESS) – “Sì. È definito. Sui tempi vedremo, è necessario che l’avvocato Guido Bardelli faccia quello che deve fare formalmente per poter svolgere il suo ruolo” di futuro assessore alla Casa. “Di fatto cedere le quote della società. Per Guido è una scelta di vita avendo sostanzialmente la mia età e volendo fare in questa fase della sua vita un’esperienza diversa. Penso che ci voglia una settimana o due”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento, ha confermato le indiscrezioni che volevano Guido Bardelli come nuovo assessore alla Casa di Palazzo Marino. “L’altra scelta è quella di mettere Barberis a capo di gabinetto – ha precisato poi riferendosi al capogruppo del Pd in Comune – . Adesso è giunto il momento di dare un ruolo operativo al capo di gabinetto. Penso che Barberis lo possa fare molto bene”.

xm4/tvi/gsl