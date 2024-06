Sabato ad Alghero (Ss) la cantante statunitense Morgan James in concerto a Lo Quarter

settima edizione di JazzAlguer , la lunga stagione di concerti promossa ad Alghero (Ss) dall’associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Massimo Russino . Dopo le serate “extra moenia” delle scorse settimane ai Poderi Parpinello e al Nuraghe Palmavera, sabato (29 giugno) la rassegna ritorna in città e ritrova uno dei suoi spazi più consueti, quello di Lo Quarter, per accogliere alle 21.30 uno dei nomi di maggiore spicco di questa edizione: la cantante statunitense Morgan James, accompagnata da Doug Wamble alle chitarre. Nuovo appuntamento con ladi, la lunga stagione di concerti promossa ad(Ss) dall’associazione culturalecon la direzione artistica di. Dopo le serate “extra moenia” delle scorse settimane ai Poderi Parpinello e al Nuraghe Palmavera,(29 giugno) la rassegna ritorna in città e ritrova uno dei suoi spazi più consueti, quello di, per accogliereuno dei nomi di maggiore spicco di questa edizione: la cantante statunitense, accompagnata daalle chitarre. Figlia di attori e insegnanti di teatro, l’artista originaria dell’Idaho, che cita Joni Mitchell, Paul Simon, Aretha Franklin e Prince tra i suoi cantanti preferiti, ha iniziato a lavorare professionalmente in diverse produzioni teatrali di Broadway. Dopo l’incontro con colui che sarebbe diventato il suo mentore, Berry Gordy, ha firmato nel 2014 il suo primo disco, “Hunter” (2014), seguito nel tempo da altri cinque lavori in studio (il più recente è “Nobody’s Fool”, dell’anno scorso), oltre ai cover album “Blue”, sull’omonimo disco di Joni Mitchell, e a quello per i cinquant’anni del celebre “White Album” dei Beatles. Con il suo canale personale su YouTube, e con il collettivo Postmodern Jukebox , con cui collabora da tempo, Morgan James ha raggiunto oltre 250 milioni di visualizzazioni. Intensa anche la sua attività in tour con la sua band e con orchestre sinfoniche come voce solista. Dopo Morgan James, JazzAlguer ritorna il 12 luglio, quando sul palco di Lo Quarter dilagherà la coinvolgente carica di suoni jazz, R&B, funk, hip hop e pop dei Kennedy Administration. La band newyorkese, guidata dalla carismatica cantante Kennedy e il suo partner musicale, il tastierista, compositore e produttore Ondre J Pivec (uno dei principali collaboratori di Gregory Porter), vedrà Ricky Pistone alle chitarre, Eugene Rogers al basso e Roberto Robertson alla batteria.



Info

Il biglietto per il concerto di Morgan James, a 25 euro, si può acquistare al botteghino la sera del concerto oppure su Mailticket e Boxoffice Sardegna (più diritti di prevendita) dove è già disponibile anche l’abbonamento estivo per tutte le serate in programma dal 12 luglio al 30 agosto: costa 110 euro e comprende l’ingresso ai concerti di Kennedy Administration (12 luglio), Walter Smith III (21 luglio), Kinga Glyk (28 luglio), Kenny Carr (7 agosto), Choro da Ilha Kari-Oka sexteto (13 agosto), Almacanta (26 agosto), Tony Momrelle (30 agosto), e allo spettacolo “L’uomo contro. Vita, arte e battaglie di Gian Maria Volonté” (21 agosto).

Info e prenotazioni al numero 375 873 2735 e all’indirizzo di posta elettronica [email protected] . Per altre notizie e aggiornamenti www.bayouclub-events.com • ww.facebook.com/jazzalguer • instagram: JazzAlguer .

La settima edizione di JazzAlguer è organizzata dall’associazione culturale Bayou Club-Events con il patrocinio del Comune di Alghero e il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna , della Fondazione Alghero e della Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del bando Salude&Trigu.

Programma

· 30 Aprile – Poco Loco, ore 16

Master Class di Roberto Gatto

con la presentazione del suo libro “Jazz Drum Book”



ore 22

Roberto Gatto PerfecTrio

Roberto Gatto: batteria

Alfonso Santimone: piano e Fender Rhodes

Pier Paolo Ranieri: basso

· 1 Maggio – Teatro Civico, ore 11

Roberto Gatto PerfecTrio

Roberto Gatto: batteria

Alfonso Santimone: piano e Fender Rhodes

Pier Paolo Ranieri: basso

· 17 Maggio – Poco Loco, ore 22

Nilo (vincitori del Contest Mediterrani 2023)

Daniele Delogu – Nilo: voce

Giuseppe Bussu: sassofono

Corrado Canepari: sassofono

Andrea Budroni: tastiere

Leonardo Mafra: basso

Federico Pintus: batteria

· 1 Giugno – Poderi Parpinello, ore 18.30

“Nomads”

Marcello Zappareddu: chitarre

Salvatore Maltana: contrabbasso

· 21 Giugno – Nuraghe Palmavera, ore 21.30

“Il miracolo del narratore”

Reading-concerto liberamente ispirato a “Le città invisibili” di Italo Calvino

Massimo Russino: voce recitante, adattamento e regia

Marcello Peghin: chitarre, live electronics

Salvatore Maltana: contrabbasso

· 29 Giugno – Lo Quarter, ore 21.30

Morgan James

Morgan James: voce

Doug Wamble: chitarre

· 12 Luglio – Lo Quarter, ore 21.30

Kennedy Administration

Kennedy: voce

Ondre J. Pivec: tastiere

Ricky Pistone: chitarre

Eugene Rogers: basso

Roberto Robertson: batteria

· 21 Luglio – Lo Quarter, ore 21.30

Walter Smith III

Walter Smith III: sax

Danny Grisset: piano

Joe Sanders: contrabbasso

Bill Stewart: batteria

· 28 Luglio: Lo Quarter, ore 21.30

Kinga Glyk

Kinga Glyk: basso

Pawel Tomaszewski: tastiere

Michat Jacubzak: tastiere

Hailey Niswanger: sax

Greg Clark Jr.: batteria

· 7 Agosto – Lo Quarter, ore 21.30

Kenny Carr Plays the Music of Ray Charles feat. Natalia Lubrano

Kenny Carr: chitarre

Natalia Lubrano: voce

Mariano Tedde: piano

Salvatore Maltana: basso

Massimo Russino: batteria

· 13 Agosto – Lo Quarter, ore 21.30

Choro da Ilha Kari-Oka sexteto

Margherita Lavosi: voce

Emilia Mulas: clarinetto

Matteo Sedda: tromba

Cristian Ferlito: chitarra

Federico “Carioca” Unali: pandeiro

Nicola Marogna: cavaquinho

· 21 Agosto – Villa Romana Sant’Imbenia, ore 21

” L’uomo contro. Vita, arte e battaglie di Gian Maria Volonté”

di Emiliano Di Nolfo

Emiliano Di Nolfo: voce

Luigi Frassetto: live music, sound design e video editing

· 26 Agosto – Nuraghe Palmavera, ore 21

Almacanta

Zaira Zingone: voce

Graziano Solinas: pianoforte e fisarmonica

Gian Piero Carta: sax e clarinetto

Marcello Peghin: chitarre

Lorenzo Sabattini: basso e contrabbasso

Andrea Lubino: batteria e percussioni

· 30 Agosto – Lo Quarter, ore 21

Tony Momrelle

Tony Momrelle: voce

Emiliano Pari: tastiere

David D’Andrede: chitarra

Julian Crampton: basso

Alessio Barelli: batteria

· 14 Settembre – Casa Gioiosa, Porto Conte, ore 20

Saverio Zura 4tet

Saverio Zura: chitarra

Filippo Galbiati: pianoforte

Andrea Esperti: contrabbasso

Francesco Benizio: batteria

· 6 Ottobre – Parco Sant Giulià, ore 11

Mariano Tedde 4tet • “Dedicated to Piero Di Rienzo”

Stefano D’Anna: sax

Mariano Tedde: pianoforte

Nicola Muresu: contrabbasso

Massimo Russino: batteria

· 25 Novembre

Contest JazzAlguer Mediterrani

Concorso per giovani talenti