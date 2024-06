Russia, attacco a chiesa e sinagoga in Daghestan: ucciso sacerdote

(Adnkronos) – Attacco a una chiesa ortodossa e a una sinagoga in Daghestan, in Russia. A Derbent, secondo le informazioni diffuse dal ministero degli Interni del Daghestan, un commando di uomini armati ha fatto irruzione in una chiesa uccidendo un sacerdote, padre Nikolai. Nella stessa città, attacco alla sinagoga, che sarebbe stata completamente distrutta da un incendio. Il caos in Daghestan si è esteso anche a Makachkala, dove vengono segnalati scontri a fuoco e dove sarebbe stato ucciso un agente. —internazionale/ [email protected] (Web Info)