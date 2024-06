Roland Garros, Paolini e Bolelli-Vavassori a caccia della finale

(Adnkronos) – Italiani a caccia delle finali nei macht di oggi, 6 giugno, del Roland Garros. Riflettori puntati su Jasmine Paolini che nel pomeriggio avrà di fronte la tennista 17enne Mirra Andreeva, reduce dalla vittoria contro Aryna Sabalenka, numero due del mondo. Chi vince affronterà in finale o la n. 1 al mondo Iga Swiatek o l'americana Coco Gauff che da lunedì sarà n. 2 del ranking WTA.Provano ad agguantare la finale anche Simone Bolelli ed Andrea Vavassori. L'emiliano e il piemontese hanno centrato ieri la seconda semifinale Slam in due major giocati quest'anno dopo la finale dell'Australian Open, sconfiggendo in rimonta le teste di serie numero 3 del tabellone, lo statunitense Rajeev Ram e il britannico Joe Salisbury, con il punteggio di 1-6, 6-3, 6-4 in poco meno di due ore. Oggi si troveranno di fronte coloro che li hanno battuti a Melbourne, l’australiano Ebden e l’indiano Bopanna. Andreeva, reduce dalla vittoria inattesa su Sabalenka, parte comunque avanti nelle quote della semifinale, a 1,68 su Planetwin365, mentre Jasmine è offerta a 2,20 su Goldbet. La russa vede anche la conquista del primo set, a 1,70, contro l'azzurra a 2,08. Per quanto riguarda il set betting, in pole c'è lo 0-2 in favore di Andreeva a 2,44, mentre un successo in due parziali di Paolini vale 3,40 la posta. Ma non c'è solo la finale negli obiettivi della tennista toscana, che da lunedì sarà in top 10 nel ranking WTA: un trionfo al Roland Garros, 14 anni dopo l'ultimo titolo tricolore a Parigi targato Schiavone, paga 16 volte la posta (era offerto a 50 a inizio torneo). La grande favorita è sempre Iga Swiatek, proposta a 1,20. Nel mezzo Coco Gauff, a 7,50, e Andreeva a quota 9. La sfida tra Paolini e Andreeva non si giocherà prima delle ore 17.00: in programma prima c’è l’altra semifinale del tabellone femminile tra la numero uno del mondo Iga Swiatek e la numero tre Coco Gauff. In campo sul Simonne-Mathieu a partire dalle 12:00 Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Il Roland Garros 2024 è in diretta su Eurosport, canale 210 e 211 del pacchetto Sky e disponibile anche su NOW, fino al 9 giugno. Risultati, aggiornamenti live, statistiche, approfondimenti e video anche su Sky Sport 24, sull'App di Sky Sport e sul sito skysport.it. — [email protected] (Web Info)