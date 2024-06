Roberto Chevalier : voce da Oscar fra premi e progetti

Roberto Chevalier : voce da Oscar fra premi e progetti , La Notte degli Oscar 2024 ha avuto tra i suoi protagonisti anche l’attore e doppiatore Roberto Chevalier. E’ lui che ha curato, infatti, i dialoghi italiani e la direzione del doppiaggio di The Society of The Snow, film candidato agli Oscar, diretto da Juan Antonio Bayona e remake spagnolo di Alive – Sopravvissuti in cui 30 anni fa lo stesso Chevalier aveva doppiato il protagonista .

Inoltre, Roberto Chevalier ha prestato la sua voce a David Bowie in Moonage Daydream .

Non finisce qui . Nel doppiaggio è un’eccellenza, una stella e la sua voce è davvero nota al pubblico: doppiatore di grandi star mondiali come Tom Cruise, Tom Hanks, Andy Garcia, David Bowie, John Travolta, Gregg Kinnear, Jeff Goldblum e molti altri; dialoghista e direttore di doppiaggio autorevole con oltre 4000 ore di prodotti televisivi diretti alle spalle e la direzione di oltre 400 film, tra cui Moulin Rouge e The Guardian. E infatti ha ricevuto il premio Alberto Lupo 2024. A luglio è’ poi nelle sale il film La memoria dell’assassino con Al Pacino e Michael Keaton , dove Chevalier ha curato direzione del doppiaggio e dialoghi .