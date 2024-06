Riforme, Casellati “Entro autunno confronto su legge elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “La legge elettorale definirà tutta la procedura che riguarda l’elezione del presidente del Consiglio e dei parlamentari. Il vulnus ci sarebbe stato se l’avessi elaborata prima perchè avrei avuto una riforma con dei paletti rigidi per eventuali cambiamenti alla riforma stessa. La legge elettorale sarà pronta entro l’autunno e sarà oggetto di un articolato confronto”. Così Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le Riforme, a Radio24. “Ci sarà sicuramente una soglia, non faccio anticipazioni perchè se è oggetto di un confronto non posso manifestare esclusivamente la mia idea”, spiega. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma