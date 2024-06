Putin e Kim Jong Un, il ‘balletto’ per salire in auto – Video

(Adnkronos) – "Prego, salga lei". "Ma no, salga lei". Vladimir Putin arriva in Corea del Nord e viene ricevuto da Kim Jong Un all'aeroporto di Pyongyang: tra il presidente russo e il leader nordcoreano va in scena un 'minuetto' sulla pista dello scalo. Bisogna salire a bordo della limousine e nessuno dei due sembra disposto a rompere gli indugi. Il balletto dura diversi secondi, tra tentativi di cedere il passo. Serve l'intervento di un interprete per risolvere la situazione: Putin si convince, ringrazia e sale sul sedile posteriore dal lato destro dell'auto. Kim, soddisfatto, si avvia verso il lato sinistro. —internazionale/ [email protected] (Web Info)