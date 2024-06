Prima infanzia – Pubblicate le graduatorie provvisorie. Osservazioni entro l’8 luglio

Il Comune di Oristano ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le graduatorie provvisorie per l’ammissione ai servizi per la prima infanzia per l’anno educativo 2024 – 2025.

I genitori possono presentare osservazioni entro le ore 12 dell’8 luglio 2024 all’indirizzo [email protected]

La graduatoria definitiva, con il numero dei bambini ammessi e l’indicazione del nido assegnato, verrà pubblicata entro il mese di luglio 2024.

Per informazioni si può contattare l’Ufficio Prima infanzia dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 18 ai numeri 3317503573 – 0783 791236.