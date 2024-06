Presentazione libro Un tempo per noi di Annalisa Rossana Porru

Sarà presente l’autricePresentazione di– CDSDonne Cagliari

Quella tra Fabio e Viola è una storia nata tra i banchi del Conservatorio, in un periodo, l’adolescenza, in cui i sentimenti appaiono assoluti e indistruttibili. Contrariamente alle aspettative, il loro amore sfida le convenzioni, resistendo alle distanze e alle complessità delle loro vite; perfino a una condizione di clandestinità talmente sofferta da alimentare in entrambi il dubbio che il “tempo per loro” non sarebbe arrivato mai. Un amore erotico, passionale, mai idealizzato ma che anzi farà i conti con precarietà, gelosie, sensi di colpa ed egoismi. La musica, che assieme alla poesia costituisce il cuore pulsante di questo romanzo, si intreccia indissolubilmente ad ogni momento della loro vicenda, tessendo una colonna sonora che non ha la funzione di semplice sottofondo, ma piuttosto di commento e guida essenziale per immergersi completamente nella trama. Un tempo per noi ha il pregio di esplorare con attenzione i sentimenti, la psicologia dei personaggi e l’atmosfera che li avvolge, offrendo un ritratto intimo e coinvolgente dell’amore in tutte le sue sfaccettature (dalla quarta di copertina).

Annalisa Rossana Porru ha cominciato a scrivere da adolescente poesie e racconti che sono stati pubblicati in giornali e concorsi letterari. Nel 2010 ha pubblicato Il Quaderno di Eleonora. Un percorso didattico sulla Storia (Aipsa), rivolto ai genitori, agli operatori e agli insegnanti per approfondire la tematica della disabilità. Nel 2022 ha pubblicato su Amazon Emozioni. Un viaggio nella vita interiore, partecipando al concorso “Storyteller”. Scrive racconti di donne per l’associazione “Donne al Traguardo” di Cagliari, che realizza progetti a favore delle donne in difficoltà e vittime di violenza. Collabora con la rivista «Confidenze», scrivendo racconti di storie vere.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna.

Sito CDSDonne qui

Evento FB qui