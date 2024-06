Premio Margutta 2024, 27esima edizione

Premio Margutta 2024, 27esima edizione. Premiato Antonio De Palma, Presidente Nazionale del Nursing Up, per la sezione Diritti Sociali. Per la prima volta nella storia della manifestazione viene insignito un leader sindacale.

«E’ il riconoscimento per le nostre battaglie al fianco dei professionisti sanitari».

ROMA 15 GIU 2024 – Antonio De Palma, Presidente del Nursing Up, Sindacato Nazionale Infermieri, nel corso di un evento particolare che si è svolto nella serata di ieri, è stato insignito del prestigioso Premio Margutta 2024, per la sezione Diritti Sociali.

E’ la prima volta nella storia della manifestazione, giunta alla 27esima edizione, che viene assegnato questo riconoscimento al leader di un sindacato.

La motivazione, riportata testualmente dalla presentatrice della manifestazione, recita: “Per la sua costante presenza sui media e per la sagace difesa dei diritti dei cittadini e dei professionisti sanitari. Uno stile diverso di lotta sindacale, un sodalizio tra professionisti e cittadini, finalizzato alla tutela dei diritti di entrambi, che grazie a questo si è rivelato di particolare efficacia ed impatto comunicativo”.

«Non posso che esprimere orgoglio e commozione per questo ambito premio, esordisce Antonio De Palma. Vivo questo traguardo importante come un riconoscimento al sindacato Nursing Up , nella sua interezza, e di questo vado fiero.

Siamo di fronte al risultato mio e di tutti i dirigenti sindacali del Nursing Up, con i quali abbiamo realizzato e condiviso le battaglie che hanno fatto importante, in questi anni, il nostro sindacato agli occhi dell’opinione pubblica, sino a creare un vero e proprio “sodalizio con la cittadinanza” .

Certamente, continua De Palma, il premio arriva per noi in un momento storico delicatissimo per la sanità italiana e per le lotte che caratterizzano ogni giorno il nostro impegno per la tutela dei diritti dei professionisti sanitari.

La crescente stima da parte dei cittadini e dell’opinione pubblica, nei confronti delle nostre battaglie ci rende più forti che mai, pronti a non arretrare di un millimetro rispetto ai nostri intenti, per contribuire a disegnare un nuovo presente e un nuovo futuro per gli infermieri, le ostetriche e tutti gli altri professionisti dell’area non medica, oggi più che mai al servizio di una collettività sociale attenta e sempre più in grado di osservare e valutare con grande obiettività e competenza», conclude De Palma.