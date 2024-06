Power Of Sport, la 3^ edizione sarà presentata il 20 giugno. Iscrizioni aperte per la nuotata tra San Giovanni di Sinis e Torregrande

L’evento rientra nel cartellone di “Futuri Desiderabili. Senza disuguaglianze, per un mondo sostenibile” di LegaCoop, Forum disuguaglianze e diversità e Dromos Festival, con il sostegno di Legacoop nazionale e Asvis.

La presentazione dell’evento in programma giovedì 20 giugno nella sede di Sea Scout Group

Power Of Sport

Dal 28 al 30 giugno, la Marina di Torregrande a Oristano ospiterà la terza edizione di Power Of Sport, evento sportivo ideato e organizzato Sea Scout, in cui numerosi giovani e meno giovani che convivono con disabilità intellettivo- relazionali si cimentano nella pratica di svariate attività sportive.

Il programma molto ricco sarà presentato giovedì 20 giugno alle ore 18:30 durante una conferenza aperta al pubblico presso la sede di Sea Scout Group, in via Torregrande 18.

Oltre alle numerose attività non agonistiche, Power of Sport porta a Torregrande una delle tre tappe del Campionato Italiano in acque libere FISDIR, le altre due si svolgeranno a San Vito Lo Capo in Sicilia e a San Teodoro.

Danza, Tennis Tavolo, Baskin, ma anche rappresentazioni teatrali, un concerto ed un dj set, talk e intrattenimento: nella sua terza edizione, Power of Sport si conferma un appuntamento imperdibile. Tra i temi su cui si farà un focus, ci sono quelli della balneazione accessibile e l’utilizzo della mobilità elettrica per favorire sport e turismo, oltre a numerosi ospiti che si alterneranno sul palco durante la serata-evento di venerdì 28 giugno. All’evento parteciperanno alcuni rappresentanti della nazionale italiana di Surf Adaptive.

Tra le novità di quest’anno, c’è anche quella che vede Power Of Sport inserita nel calendario del Festival “Desiderabili futuri. Senza disuguaglianze, per un mondo sostenibile”, promosso da Legacoop Sardegna, Forum diseguaglianze e diversità e Dromos Festival, con il sostegno di Legacoop nazionale e Asvis.

Si comincia venerdì 28 giugno con l’ormai tradizionale traversata a nuoto aperta a tutti: per “Nuotiamo insieme con Nieddittas“, la traversata di promozione sociale, le iscrizioni sono già aperte e chiunque può rivolgersi a Sea Scout per perfezionare l’iscrizione. Il percorso ha una distanza di circa 7 km e la partenza avverrà da Mar Morto a San Giovanni di Sinis, gli iscritti nuoteranno fino alla spiaggia antistante la torre spagnola di Torre Grande. In acqua saranno presenti numerose imbarcazioni di privati e autorità che consentiranno lo svolgimento in sicurezza della manifestazione sportiva.

Ciascun atleta potrà nuotare pochi metri o tanti chilometri, l’obiettivo è infatti dimostrare che la pratica sportiva è capace di azzerare le differenze tra le persone.

Il primo partecipante che suonerà la campana posizionata sulla spiaggia di Torre Grande, darà avvio alla intensa tre giorni di Power Of Sport che si svolgerà nel villaggio che sorgerà all’ombra della torre spagnola.

“I ragazzi di Power of Sport sono pronti a mostrare che convivere con una disabilità, permanente o temporanea, non è un limite e che è nelle differenze tra persone che si può riscontrare il valore di ciascuno, ” commentano la presidente di Sea Scout Rita Taris e il fondatore Riccardo La Porta. “Invitiamo tutti a partecipare a Power of Sport – concludono- per tanti sarà una piacevole scoperta”.

Durante la tre giorni saranno presenti le associazioni Donatori Nati e Komunque Donne, entrambe coinvolgeranno il pubblico e i cittadini in due iniziative di sensibilizzazione in merito al tema della donazione del sangue e della prevenzione del tumore al seno. Grazie alla Fondazione Mazzola, saranno presenti dei medici che utilizzeranno un macchinario utile alla prevenzione di alcune patologie per le persone portatrici di disabilità.