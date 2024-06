Disponibili già da ora i primi tre certificati INPS, a breve la possibilità di richiedere e rinnovare passaporti e ottenere certificati anagrafici dell’ANPR”.

Anche per l’ufficio postale di Siamanna al via gli interventi “Polis”

Poste Italiane: Ghilarza, ecco il nuovo ufficio postale “Polis”

Oristano, 19 giugno 2024 – Sede rinnovata e nuovi servizi per la clientela, grazie a “Polis”.

Anche a Ghilarza, nell’ufficio postale di Corso Umberto, si sono conclusi gli interventi di ristrutturazione e sono stati attivati i primi servizi della pubblica amministrazione legati all’iniziativa aziendale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Ad accogliere i cittadini un ufficio postale completamente rivisitato in termini di spazi e arredi, oltreché nella gestione degli spazi, per tutti i segmenti di clientela, grazie alla nuova configurazione della linea di sportelleria e alla posa di un percorso in rilievo sul piano di calpestio che consente alle persone con deficit visivi spostamenti in totale autonomia all’interno della sala al pubblico.

Le novità riguardano però anche i servizi a disposizione della cittadinanza

Infatti, oltre a poter usufruire dei servizi “storici” offerti da Poste Italiane, i cittadini possono rivolgersi alla sede anche per la richiesta di alcuni certificati della pubblica amministrazione. Già da ora è possibile richiedere tre documenti INPS: il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che riassume i dati informativi relativi all’assegno pensionistico. A breve è invece prevista l’implementazione della richiesta/rinnovo dei passaporti e dei certificati anagrafici della ANPR, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

L’ufficio postale di Ghilarza è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalla 8.20 alle 13.35, e il sabato fino alle 12.35.

Ulteriore novità per la provincia di Oristano. Anche per l’ufficio postale di Siamanna, infatti, partono gli interventi previsti da “Polis – Casa dei Servizi Digitali”. Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini di Siamanna la continuità di tutti i servizi attraverso una postazione dedicata presso l’ufficio postale di Villaurbana, via Antioco Zucca, disponibile da venerdì 21 giugno secondo i consueti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Siamanna, salvo imprevisti, avranno una durata stimata in quindici giorni lavorativi.