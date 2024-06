Per la stagione degli Slalom il Team Osilo Corse non si ferma.

Dopo Oliena e Gavoi, si lavora all'atteso 21° Slalom Città di Osilo

Dopo un anno di pausa il Team Osilo Corse è ripartito con l’organizzazione di due gare oltre i confini della propria zona, in attesa dello slalom Città di Osilo, che il 20 e 21 luglio giungerà alla ventunesima edizione.

Il primo appuntamento della stagione è stato con il 3° Slalom Città di Oliena, andato in scena nel fine settimana dall’11 al 12 maggio , è toccato poi al 14° Slalom Gusana Gavoi, in calendario nel fine settimana del 22-23 giugno, gara organizzata in collaborazione con Gavoi Motorsport.

Fin da subito s’inizia il conto alla rovescia per l’atteso appuntamento di Osilo. sulle curve del Tuffudesu. Con l’approvazione del Regolamento particolare di gara da parte della federazione sportiva, sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla 21 ° edizione dello slalom Città di Osilo Memorial Davide Pirino, prova valida per il campionato regionale Slalom ACI Sport Delegazione Sardegna A.I.D.O. Cuglieri. Sul sito ufficiale della gara www.teamosilocorse.org, sono disponibili tutte le info necessarie ai piloti per potersi iscrivere. Per chi arriva dalla penisola il T.O.C., grazie al grande sforzo della Grimaldi Lines, ha stipulato una convenzione che permetterà di affrontare la trasferta a costi ridotti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 17 luglio p.v. Il 21° Slalom Città di Osilo 14° Memorial Davide Pirino sarà valido come sesta prova del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom 2024 istituto Delegazione regionale ACI Sport Sardegna.

La gara si svolgerà nel tratto dal Km 118.000 della SS 127, fino alle porte di Osilo. In totale saranno 3.341 m. intervallati da dodici postazioni di birilli. La manifestazione sarà articolata in tre manches di gara più una di ricognizione.

L’ultima edizione della gara, nel 2022, ha visto Enea Carta a bordo della Radical ProSport, sul gradino più alto del podio .

