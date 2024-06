Paura su volo Palma-Vienna, grandinata disintegra il muso dell’aereo – Video

(Adnkronos) – Momenti di paura a bordo di un volo dell'Austrian Airlines partito da Palma di Maiorca e costretto ad un atterraggio di emergenza a Vienna a causa di una violenta grandinata che staccato parte del muso dell'aereo e lasciato i finestrini anteriori crivellati di crepe. Il volo OS434, un Airbus SE A320 di 23 anni, ha incontrato la tempesta 34mila piedi sopra il Mar Mediterraneo dopo aver lasciato Palma di Maiorca alle 15:55 di domenica, secondo il sito di tracciamento Flightradar24. "L'aereo ha incontrato cella temporalesca durante l'avvicinamento a Vienna, che secondo i piloti non era visibile sul radar meteorologico", ha detto la compagnia aerea. Il comandante e primo ufficiale hanno quindi lanciato il Mayday e chiesto un atterraggio di emergenza che è stato effettuato a Vienna alle 17:59, dopo un'ora e 59 minuti di volo. Nessun ferito è stato segnalato. Le foto pubblicate sui social mostravano il radome anteriore, il guscio aerodinamico che copre la parte anteriore dell'aereo, in gran parte strappato via, lasciando esposta la sottostruttura del jet. Anche il parabrezza davanti ai piloti è stato gravemente danneggiato ma intatto. "Sulla base della valutazione attuale, la grandine ha danneggiato i finestrini della cabina di pilotaggio, il muso dell'aereo e alcuni pannelli", ha detto la compagnia. "Penso che fossimo a circa 20 minuti dall'atterraggio quando siamo finiti in una nuvola di grandine e pioggia, ed è iniziata la turbolenza", ha detto ad ABC News tramite messaggio Emmeley Oakley, una passeggera del volo, spiegando che l'aereo ha impiegato circa due minuti o meno per superare la grandinata, che ha fatto volare "telefoni e tazze". Alcune persone hanno urlato, ha detto Oakley, e gli assistenti di volo sono intervenuti per aiutare. "L'equipaggio ha fatto davvero un ottimo lavoro nel calmare quelle persone", ha scritto Oakley. Gli aerei sono costruiti per resistere a situazioni meteorologiche avverse, tra cui grandine, fulmini e turbolenze. Ma l’impatto del maltempo è diventato un evento osservato sempre più spesso con due episodi grave nelle ultime settimane in cui i passeggeri dei voli a lunga percorrenza sono stati lanciati in cabina dopo che l’aereo ha attraversato sacche di turbolenza. In quello che ha coinvolto un aereo della Singapore Airlines , una persona e morta e molte sono rimaste gravemente ferite. —internazionale/ [email protected] (Web Info)