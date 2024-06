Passaggio della Campana al Rotary Club Quartu S.E.

Cagliari, 26 giugno 2024 – Si è svolto ieri , presso la suggestiva cornice del Convento di San Giuseppe, la cerimonia del passaggio di consegne al vertice del Rotary Club Quartu S.Elena, tra il Presidente cedente Remo ORTU ed il subentrante Marco SERRI.

La cerimonia ha avuto inizio con il rituale protocollo, alla presenza, delle Autorità rotariane, dei soci del Club, dei giovani del Club Interact e Rotact del Margine Rosso e di numerosi ospiti.

Il Presidente uscente ha voluto tracciare un sintetico bilancio consuntivo dell’ottimo stato di salute del Club, sintetizzando i numerosi eventi, svolti nell’ambito dell’anno rotariano appena concluso.

A tal proposito ha ricordato uno degli eventi più significativi dell’anno: il convegno e la tavola rotonda organizzato dal RC di Quartu S.E. presso il T-hotel di Cagliari, denominato “Il Rotary per Eistein Telescope a Sos Enattos”) .

Evento fortemente voluto dal Club per supportare pubblicamente (unitamente ai Rotary Club della Citta metropolitana) la candidatura dell’Italia ad ospitare nell’Isola il più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo. Gli aspetti tecnico scientifici, nonché l’indubbia opportunità di qualificato sviluppo economico associato all’installazione del Telescope, hanno suscitato l’appassionato l’interesse ed il plauso dei numerosi partecipanti, nonché l’attenzione degli organi d’informazione dell’Isola. Sicuramente ciò ha contribuito a rafforzare l’immagine del Rotary Club Quartu Sant’Elena nell’Isola e la sua attenzione alle più attuali problematiche di natura socio economica.

Infine, il Presidente cedente, prima di ringraziare i membri del Consiglio Direttivo, che lo ha affiancato nell’impegnativo mandato, ha voluto rendere atto ai soci dei Clubs Rotaract ed Interact dell’intensa attività svolta, nonché delle preziose collaborazioni fornite.

In tale contesto e senza venir meno il pluriennale contributo fornito alla Rotary Foundation per il progetto mondiale di eradicazione della Polio, il Club ha concretamente reiterato il proprio sostegno a favore della locale Mensa del Viandante (il cui numero di assistiti è in costante incremento)

A tutti quanti (Direttivo, Soci Rotary, Rotaract ed Interact), ha indirizzato il proprio sentito ringraziamento.

Dopo aver ricevuto dalle mani di Remo ORTU le insegne di Presidente del Club Rotary di Quartu S. Elena, il dottor Marco SERRI ha voluto esprimere un breve indirizzo programmatico e di saluto :

” Assumo la Presidenza del Rotary di Quartu con grande commozione per l’importante ruolo che mi accingo a svolgere, ringrazio tutti Voi per la fiducia accordatami.

Rivolgo un doveroso ringraziamento a Remo ORTU insieme al Direttivo uscente, per il grande impegno profuso e per i molteplici obbiettivi raggiunti .

Il nostro Club è una realtà associativa fortemente in crescita, che porrà particolare attenzione al sostegno delle realtà socio-economico locali con riferimento alle attività imprenditoriali insistenti sia nell’ambito della terza città della Sardegna, sia nel resto della vasta area di interesse del Club di Quartu Sant’Elena.

Ritenendo che la continuità al pari della innovazione siano valori ispiratori che devono necessariamente coesistere e fungere da fattori di potenziamento degli impegnativi progetti che il Club si è voluto dare con la propria Pianificazione Strategica (recentemente approvata dall’Assemblea dei Soci), è mio intendimento proseguire nel solco degli impegni intrapresi dal Club con particolare attenzione ai tradizionali valori del Rotary quali l’agire in amicizia e sinergia, sviluppando iniziative unitamente al Club Inner Wheel di Quartu, al Club Rotaract di Quartu S.E. – Margine Rosso ed al Club Interact di Quartu, con la quale siamo accomunati dai medesimi valori fondanti”.

Questi ambiziosi obiettivi ha proseguito SERRI sembrano davvero utopistici, ma io credo nella magia del Rotary, credo nel potere positivo del Rotary, e son convinto e certo che questi obbiettivi verranno attuati.

Son sicuro che già vi starete domandando come il nostro club può rendersi utile nella loro attuazione, ebbene devo dirvi che già lo stiamo facendo, e abbiamo già iniziato ad aumentare la nostra portata e il coinvolgimento dei nostri soci e della comunità che ci accoglie con il nostro ambizioso progetto “ Un parco per tutti” con l’obbiettivo di rendere il parco di Molentargius più inclusivo, così da favorire la sua fruizione anche da chi è portatore di una disabilità visiva .

Inoltre abbiamo aumentato la nostra visibilità e il nostro coinvolgimento con la gara podistica inclusiva Happy Run, aperta ai portatori di ogni forma di disabilità che si è tenuta il 25 maggio sempre nel parco di Molentergius, che svolgeremo ogni anno.

A conclusione della serata il neo Presidente Marco SERRI ha presentato i soci costituenti il nuovo Direttivo e le cariche a questi attribuite.

Nel corso della serata si è svolto il Passaggio Di Consegne, dell’ Interact Club Quartu Sant’Elena con il tradizionale passaggio del collare tra il Past President Carlo Alberto MACCIONI e il Presidente Beatrice ZURRU alla presenza anche dei soci al Club Rotaract di Quartu S.E. – Margine Rosso .

Altro momento emozionante della serata e stata la cerimonia di ingresso del club del nuovo socio “Terenzio SCHIRRU, e la consegna dei riconoscimenti di ben quattro Paul- Harris – massimo riconoscimento rotariano – ai soci che si sono distinti nell’anno nello sviluppo di progetti significativi contribuendo a dar lustro al Rotary Club Quartu Sant’Elena.

L’ intervento si è concluso con il rinnovato invito alla collaborazione proattiva da parte di tutti i Soci a sostegno degli ambiziosi progetti del Club, (prossimo al traguardo del 40° anno di vita) e con il condiviso auspicio di Buon Rotary a tutti.