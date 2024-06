OttolinaTV e Multipopolare sbarcano in Sardegna – Appuntamento sabato 29 giugno a Cagliari

Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 13:00 con un pranzo popolare, presso i locali di Su Tzirculu in via Molise 58 a Cagliari, si terrà la prima presentazione cagliaritana di Multipopolare, l’associazione di OttolinaTV. Parteciperà Giuliano Marrucci, fondatore di Ottolina.

Ottolina è una non-TV che vuole dare voce al 99% del popolo.

“In guerra, la prima vittima è la verità”, diceva Eschilo. E ormai è evidente a tutti che l’Impero, per tentare disperatamente di arrestare il suo inesorabile declino, ha scelto la strada della guerra totale contro il resto del pianeta. Per legittimare ideologicamente questo ultimo disperato tentativo di rinviare il crollo del sistema di dominio coloniale e neocoloniale, l’industria dell’informazione viene trasformata in una gigantesca macchina propagandistica, fondata su fake news e post verità funzionali a una narrazione che legittimi sfruttamento e barbarie su scala planetaria. Un’operazione resa ancora più agevole dalla struttura oligopolistica del mondo mediatico, dove i mezzi di produzione del consenso sono interamente detenuti dalle oligarchie imperialiste, che impongono senza resistenza una narrazione funzionale esclusivamente ai loro interessi particolari. Contro questa deriva distopica e post-democratica però, esistono ancora oggi spazi sconfinati per insinuare una narrazione alternativa, fondata sui fatti. Ma senza i mezzi delle oligarchie finanziarie, per permettere a questa narrazione alternativa di farsi strada tra le masse popolari, le singole esperienze non bastano. C’è bisogno di un lavoro collettivo.

È per questo motivo che nasce MULTIPOPOLARE, l’associazione degli Amici di OttolinaTV e del 99%.

Ne parleremo sabato 29 giugno a Cagliari. Tutto il 99% è invitato a partecipare. Per prenotazioni scrivere a 3282819349.