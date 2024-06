Oristano – Mariangela Puddu presenta brillantemente la seconda edizione del Sacro Cuore Music Fest

Si è conclusa ieri ad Oristano la seconda edizione del Sacro Cuore Music Fest. Un evento che ha intrattenuto un grande pubblico che ha riempito l’intero campo da calcio adiacente alla chiesa. Diversi gli ospiti che si sono esibiti nel grande palco: i dj Vittoria Hyde e Sonik; lo show dedicato agli anni ’90 con “Voglio tornare negli anni ’90” e la partita Italia – Albania proiettata nel maxi schermo, e infine i Max Mania 883 Tribute Band e dj Mario Fargetta che hanno concluso l’evento. È stato il dj Marco Loi, in arte Sup, a dare il via alle tre serate.

Accolta da un caloroso pubblico è stata anche la presentatrice, Mariangela Puddu, nota speaker radiofonica e scrittrice cabrarese. “È stato fantastico! Il Comitato ha organizzato qualcosa di magico. Ringrazio tutti per avermi voluta tra loro, soprattutto il presidente Alessandro Pinna e Andrea Carta. Ho fatto il pieno di energia positiva e porterò sempre con me il ricordo di tanti bei sorrisi e forti emozioni”. Questo il commento che ci ha rilasciato.