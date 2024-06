Olbia, giovane poliziotto si suicida

Olbia, giovane poliziotto si suicida: Ministro dell’interno: dove sei? capo della polizia dove sei? Il “virus suicida” continua a mietere vittime.

Di recente un giovane poliziotto di Floridia in provincia di Siracusa, si è tolto la vita a Olbia, dove prestava servizio. La notizia è stata confermata dalla questura sarda. Le ragioni dell’insano gesto sono ancora da accertare. Due anni fa il poliziotto, all’epoca in servizio alla Stradale di Viareggio, salvò una famiglia coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto sulla A12. Così hanno dichiarato Antonio de Lieto e Franco Picardi segretari generali nazionali del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) e Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD). Giova sottolineare al Capo della Polizia ed al Ministro dell’Interno hanno rimarcato – de Lieto e Picardi – che sono almeno 28 gli uomini e le donne in divisa che si sono tolti la vita nel 2024: monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Suicidi in Divisa. Il LI.SI.PO. ed il PNFD tutto, si uniscono all’immenso dolore della famiglia del Poliziotto che si è tolto la vita. A tal riguardo il LI.SI.PO. / PNFD rammentano ai vertici del Dipartimento dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato ed il “Virus Suicidi” fa sempre più morti tra gli appartenenti della Polizia di Stato. Il LI.SI.PO. / PNFD – hanno continuato de Lieto e Picardi – hanno sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta, che l’appartenente alla Polizia di Stato stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico. A tal riguardo il LI.SI.PO. ed il PNFD hanno tenuto anche manifestazioni di protesta al fine di sensibilizzare ancor più chi è preposto alla risoluzione della delicata problematica. Ad oggi non è cambiato nulla, il “virus suicidi” la fa sempre più da padrone e il numero delle perdite nelle file della Polizia di Stato sale sempre più in alto. Dove sei ministro? dove sei Capo della Polizia? Forse siete impegnati al varo dell’articolo 30 (federazioni) con l’intento di modellare ancor più la “sfera” sindacale? Dove sei Ministro? Dove sei capo della Polizia? La sicurezza dei cittadini, hanno – concluso de Lieto e Picardi – passa necessariamente attraverso la tranquillità degli operatori di Polizia, tranquillità che il LI.SI.PO. ed il PNFD non rilevano ed i tanti suicidi sono la prova. Ministro dell’Interno, il LI.SI.PO. ed il PNFD considerato le Sue eccellenti doti, si augura che presto venga assegnato ad altro prestigioso incarico.